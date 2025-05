Acronis Academy: prepararsi al futuro della cybersecurity

La formazione continua è oggi una leva strategica per gli MSP che vogliono crescere, differenziarsi e rispondere in modo efficace alle nuove sfide della cybersecurity. Nell’articolo che condividiamo oggi, Francisco Amadi, Partner Technology Evangelist EMEA di Acronis, racconta l’evoluzione dell’Acronis Academy e il suo impatto sul canale, con un focus sulle iniziative per il mercato italiano.

Buona lettura!

Acronis Academy: una leva strategica per il canale

Offrire servizi di sicurezza efficaci oggi richiede competenze aggiornate, capacità di gestione del rischio e conoscenza delle tecnologie più avanzate. La formazione diventa quindi un asset decisivo per i Managed Service Provider (MSP) che vogliono distinguersi e crescere. Costruire valore insieme ai partner è da sempre uno degli obiettivi strategici di Acronis, leader globale nella cybersecurity e nella protezione dei dati. Un impegno che passa anche dalla formazione: non una semplice abilitazione tecnica all’uso delle soluzioni, ma un ecosistema strutturato per aiutare i partner a rafforzare competenze, sviluppare nuovo business e rispondere in modo più efficace alle richieste dei clienti. In questo contesto si inserisce l’evoluzione dell’Acronis Academy, che oggi propone un’offerta formativa ancora più ampia, specializzata e vicina alle esigenze del mercato italiano.

La strategia dell’Acronis Academy si fonda su un mix collaudato: contenuti localizzati, sessioni online e in presenza, formazione personalizzata, percorsi di certificazione e iniziative in collaborazione con i distributori. Un altro pilastro della strategia in Italia è proprio questa stretta collaborazione con i distributori, che ha contribuito a rilasciare oltre 200 certificazioni nel 2024. Queste attività congiunte rafforzano l’efficacia delle iniziative formative, ampliando la portata dell’Academy anche verso partner più piccoli o meno strutturati. Inoltre, in un Paese dove il rapporto diretto è ancora un valore fondamentale, Acronis continua a puntare sulle attività in presenza: non solo momenti formativi, ma anche occasioni per creare fiducia, scambiare esperienze e rafforzare il legame tra partner e vendor. Solo in Italia, nel 2024 sono state organizzate 16 sessioni online e 12 in presenza, per un totale di 28 eventi formativi, e il numero di attività è in costante crescita.

Un contributo importante arriva anche dall’evento di punta per il canale: l’Acronis TRU Security Day Italy. Dopo il successo del Partner Day 2024, la nuova edizione è stata interamente dedicata alla cybersecurity, con momenti formativi, testimonianze, approfondimenti sulla normativa NIS2 e sull’adozione dell’intelligenza artificiale nei servizi gestiti.

Nel contesto attuale, in cui gli MSP sono sempre più spesso bersaglio di attacchi informatici – come confermato anche dall’ultimo Threat Report di Acronis – la formazione in materia di sicurezza e conformità assume un ruolo strategico. L’Academy aiuta i partner non solo a prevenire, ma anche a rispondere agli incidenti in modo efficace, grazie a moduli specifici su XDR, gestione degli alert e ripristino rapido, oltre ai nuovi contenuti legati alla direttiva NIS2.

L’offerta formativa dell’Acronis Academy è pensata per accompagnare sia i nuovi partner sia i professionisti già certificati. Il percorso parte dal corso “Intro to Acronis” (già noto come “Fundamentals“), seguito da corsi base su backup, disaster recovery, PSA, sicurezza e Microsoft 365. Accanto a questi, cresce l’interesse per i nuovi moduli focalizzati sulla sicurezza avanzata: quasi la metà delle sessioni attuali riguarda soluzioni come XDR, EDR e MDR, sempre più centrali nella proposta formativa di Acronis. La domanda è trainata in particolare dagli strumenti basati su intelligenza artificiale e machine learning, grazie a una piattaforma nativamente integrata e più efficiente da adottare per gli MSP. Questi corsi coprono casi d’uso, demo pratiche e panoramiche tecniche, e rappresentano la base per le due specializzazioni disponibili:

Percorso di vendita – dedicato a potenziare l’approccio commerciale attraverso casi studio, domande qualificanti e strategie di vendita mirate.

– dedicato a potenziare l’approccio commerciale attraverso casi studio, domande qualificanti e strategie di vendita mirate. Percorso tecnico – dedicato all’approfondimento di funzionalità avanzate come backup, disaster recovery, gestione della sicurezza, EDR, XDR e MDR.

Per chi ha già frequentato i corsi dell’Acronis Academy in passato, sono disponibili moduli di rinnovo della certificazione, brevi e aggiornati alle ultime novità, che consentono di mantenere la validità delle certificazioni in modo semplice e veloce. È inoltre stata ampliata l’offerta dei corsi di livello professionale. Il Corso Sales Professional fornisce strumenti concreti per perfezionare l’approccio commerciale su backup, disaster recovery e servizi professionali. Il Corso Technical Professional offre una preparazione approfondita sulle soluzioni di sicurezza avanzate, dal posture management alla threat detection. Tutti i corsi sono gratuiti, disponibili in italiano e aperti anche a chi non è ancora partner Acronis.

Il programma di certificazione prevede requisiti chiari: i partner Gold devono contare su almeno due figure tecniche con quattro corsi completati ciascuno, mentre i partner Platinum devono disporre di almeno quattro figure tecniche con lo stesso livello di formazione. Numerosi partner superano ampiamente questi requisiti minimi, con singoli professionisti che hanno ottenuto fino a 20 certificazioni.

I numeri attestano l’efficacia dell’approccio: nel biennio 2023-2024 i partner certificati in Italia sono raddoppiati rispetto al periodo precedente, e la crescita continua. Nel 2024 sono stati rilasciati migliaia di attestati ai partecipanti italiani, e l’obiettivo dichiarato è arrivare a formare ogni singolo partner attivo sul territorio. Il 2025 prosegue su questa traiettoria, con una crescita prevista del 25%. In media, i partner formati hanno ottenuto 4-5 certificazioni ciascuno, con un impatto misurabile sul business: +60% di ricavi da prodotti Acronis, -40% di ticket di supporto, e una velocità tripla nell’acquisizione di clienti sulle soluzioni avanzate.

A conferma della centralità del mercato italiano, l’Acronis Academy ha introdotto formati e contenuti pensati su misura: dai casi d’uso più rilevanti per il territorio alla collaborazione con formatori locali, fino alla nascita di community verticali come la Tech Community e la Sales Community, che favoriscono il confronto diretto con il team Acronis e tra i partner stessi. Sta per essere avviata anche la Marketing Community, dedicata al supporto su co-marketing, lead generation e utilizzo del Partner Portal.

Tra le iniziative di maggiore rilievo anche il lancio della MSP Academy Pro, pensata per i tecnici più esperti: il primo corso, “Compliance to Competitive Advantage“, è un percorso di quattro settimane che include laboratori pratici, webinar guidati da esperti e strumenti avanzati per affrontare la conformità normativa in modo strategico.

L’obiettivo dell’Acronis Academy non è solo formare: è costruire cultura cyber, accompagnare i partner nella crescita, rafforzare l’intero ecosistema. L’Academy è anche un acceleratore per il modello MSP: aiuta i partner a strutturare un’offerta basata su servizi ricorrenti, supporta l’adozione di soluzioni avanzate e accompagna il cambiamento culturale necessario per affrontare la cybersecurity come servizio continuo. A supporto di questo obiettivo, l’Acronis Academy prevede anche badge digitali riconosciuti tramite la piattaforma Credly, che attestano le competenze acquisite e possono essere condivisi su profili professionali e curriculum, moduli brevi per facilitare l’apprendimento anche in momenti frammentati, e piani strutturati su argomenti specifici. L’accesso è aperto anche a chi non è partner Acronis e questo permette di estendere la formazione a un pubblico ancora più ampio di professionisti del settore.

Per questo l’invito a entrare nell’Acronis Academy si rivolge a tutti gli operatori che vogliono prepararsi al futuro della cybersecurity: con strumenti pratici, competenze certificate e una community sempre attiva.

di Francisco Amadi, Partner Technology Evangelist EMEA di Acronis