ESET MDR oggi disponibile anche per gli MSP

ESET, leader europeo globale nel mercato della cybersecurity, ha annunciato l’estensione del proprio servizio MDR (Managed Detection and Response) anche ai Managed Service Provider (MSP).

MSP sempre più nel mirino dei cybercriminali

Con l’intensificarsi degli attacchi alla supply chain e l’utilizzo improprio, da parte dei criminali informatici, degli strumenti legittimi impiegati dagli MSP – come i software di monitoraggio e gestione da remoto – ottenere accessi privilegiati diventa più semplice. Gli MSP finiscono quindi nel mirino degli attaccanti: da un lato rappresentano una porta d’ingresso verso molteplici reti aziendali, dall’altro diventano essi stessi obiettivi di ransomware ed estorsioni. In altre parole, gli MSP non sono solo potenziali vittime, ma anche possibili complici inconsapevoli.

L’attuale scenario delle minacce richiede un’evoluzione profonda nell’approccio alla sicurezza: soluzioni semplici non sono più sufficienti. È necessario puntare su una protezione multilivello, basata su un approccio prevention first. Tuttavia, per garantire una reale sicurezza aziendale senza dover gestire internamente complesse soluzioni XDR o sostenere costi elevati, i servizi MDR rappresentano un’alternativa efficace e vantaggiosa, in grado di colmare eventuali lacune e offrire performance superiori alle aspettative.

ESET MDR: protezione h24, 7 giorni su 7

Per supportare gli MSP nel raggiungimento del massimo potenziale in termini di sicurezza, ESET mette a loro disposizione il servizio ESET MDR, operativo 24/7 e basato su threat hunting proattivo e tempi di risposta rapidissimi (anche in soli 20 minuti). Il servizio è gestito da esperti che attingono alle più aggiornate conoscenze dell’ESET Research e Threat Intelligence. Grazie al motore di rilevamento nativo AI e alla conformità normativa garantita, gli MSP possono affrontare con maggiore sicurezza le minacce informatiche, proteggendo allo stesso tempo il proprio modello di business e le relazioni con i clienti.

Con un unico servizio, gli MSP possono potenziare la propria capacità operativa, affinare le competenze e, se lo desiderano, ampliare ulteriormente la propria offerta.

ESET MDR per MSP è disponibile come servizio aggiuntivo di ESET PROTECT Enterprise o ESET PROTECT Elite, con fatturazione giornaliera o mensile in base al numero di postazioni da coprire.

Dichiarazioni

“Essere un MSP è impegnativo: da un lato ci sono le aspettative di partner e clienti, che richiedono attenzione continua e un trattamento prioritario; dall’altro, bisogna gestire le problematiche interne, come l’organico, la formazione, le patch e la propria sicurezza. È un lavoro complesso, che in ESET conosciamo bene. Con ESET MDR pensato per gli MSP, vogliamo alleggerire questo carico, offrendo un unico servizio di sicurezza attivo 24/7 che li aiuti a proteggere sé stessi e i propri clienti”, ha dichiarato Michal Jankech, Vice President, Enterprise & SMB/MSP di ESET.