KIWI Vapor batte tutti. È il marchio leader della categoria Hardware

Negli ultimi anni il settore delle sigarette elettroniche ha conosciuto una crescita esponenziale. Tra i brand più rinomati in circolazione, si distingue KIWI Vapor, che si posiziona al primo posto per vendite di prodotti Hardware in Italia. Inoltre, è nelle prime posizioni tra i Top Online Retailers essendo il primo e-commerce monomarca in una graduatoria in cui sono presenti anche brand specializzati in altre categorie di prodotto. A sancirlo è un dettagliato report di EcigIntelligence, la principale piattaforma di business intelligence e ricerca normativa per i professionisti del settore delle e-cig. L’analisi si riferisce al mercato italiano monitorato per tutto il 2023 ma, considerata la continua evoluzione del settore, l’istantanea è dell’ultimo trimestre dell’anno, periodo in cui si è concentrata la raccolta dei dati.

L’indagine rivela che KIWI Vapor è il marchio leader nella categoria degli Hardware, vale a dire e-cig, prodotti usa e getta, categorie di Pod e Powerbank. Secondo EcigIntelligence, nel 2023 circa il 20% degli utenti ha utilizzato prodotti usa e getta mentre il 30% sistemi aperti con Pod come dispositivo principale. I dati tengono presente il totale degli utilizzatori di e-cig in Italia, che sono 1,6 milioni. In questo scenario KIWI Vapor ha confermato di essere un player validissimo in un pieno e globale processo di crescita. Il ranking tiene presente l’offerta di prodotti dei principali rivenditori online oltre a interviste condotte con punti vendita fisici specializzati.

I numeri di KIWI Vapor nel 2023

Il 2023 si conferma dunque un anno straordinario per KIWI Vapor, guidata dal fondatore e CEO Mattia Sparacino (26 anni). I prodotti vengono distribuiti in 55 Paesi anche grazie agli oltre 40.000 punti vendita che includono la presenza in negozi monomarca, catene di Vape Shop e tabaccai. Un’espansione costante che è il risultato di una grande attenzione alle ultime tecnologie oltre che di una marcata sensibilità sulle tematiche ambientali, espresse con una sempre più forte riduzione dei materiali utilizzati per il packaging.

Recentemente l’apertura di due nuovi store, Bologna e Messina, mentre a fine luglio sarà la volta di Roma, in zona Stazione Termini. In totale, i negozi a marchio KIWI Vapor aperti in tutta Italia sono già 22, con decine di occupati tra gestione Store e Customer Care. In totale, nel solo 2024, saranno 15 le nuove aperture.

La crescita di KIWI Vapor è nei numeri: l’azienda fattura 65 milioni e ha l’obiettivo di chiudere il 2024 tra i 100 e i 120 milioni di fatturato di gruppo, già presente con discreto successo nel mercato europeo, maggiormente in quello francese e tedesco. L’ambizione più grande però è per il 2027: 500 milioni di fatturato. Lo scenario racconta di un mercato che cresce in maniera vertiginosa a livello globale: nel 2022 il valore dell’intero comparto ammontava a 21,3 miliardi. In Italia (nel solo 2023) a 890 milioni. La prospettiva globale per il 2032 è di ben 90 miliardi.

Dichiarazioni

“Siamo molto felici dei risultati di questo report perchè confermano la bontà delle nostre scelte”, commenta Mattia Sparacino, CEO di KIWI. “È per noi un momento molto bello ma anche intenso perché stiamo lavorando ad una serie di prodotti e iniziative che cambieranno il mercato. Siamo attivi su diversi fronti, su tutti sostenibilità, ricerca e sviluppo. Per noi rappresentano i pillars su cui concentrarci e che ci garantiranno un grande futuro”.