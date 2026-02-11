Murrelektronik supera la prova di resistenza, anche nei cantieri sotterranei

La pianificazione della logistica per i cantieri sotterranei, come la costruzione di nuove gallerie, presenta sfide molto dure. Uno degli ostacoli più difficili e costosi è la necessità di mezzi di trasporto e percorsi dedicati, dovuti alle difficoltà di accesso.

Tradizionalmente, sono sempre stati utilizzati veicoli su ruote o su rotaia, che richiedono all’impresa di costruzione di investire molto tempo e denaro nella posa di binari o addirittura di sistemi ferroviari nel cantiere sotterraneo. Poiché sono alimentati da motori diesel, i gas di scarico dei veicoli o dei treni contribuiscono al peggioramento della qualità dell’aria (già scarsa).

Alternativa economica ed ecologica

VirtuRail vuole porre fine a tutte queste problematiche. Con i suoi Automated Service Vehicles (ASV), l’azienda austriaca ha sviluppato un’alternativa innovativa, economica ed ecologica per la logistica dei cantieri sotterranei: gli ASV, alimentati esclusivamente a energia elettrica, sono veicoli gommati ma viaggiano come se fossero su binari veri e propri, senza emissioni e senza necessità di interventi strutturali.

Ciò riduce i costi, migliora la qualità dell’aria e offre una maggiore flessibilità, poiché le imprese edili possono impiegare l’ASV come veicolo singolo o come parte di un convoglio, a seconda delle esigenze di trasporto.

Il cuore dell’ASV con pneumatici in gomma è costituito da un sensore e da un sistema di controllo appositamente sviluppati che presto consentiranno a questi veicoli di funzionare in modo completamente autonomo, obiettivo dichiarato di VirtuRail.

Dall’esperienza in campo alla messa in pratica

L’idea dell’ASV e della società VirtuRail è nata dalla collaborazione tra Jäger Bau, un’azienda specializzata nella costruzione di gallerie, e MineTronics, un’azienda focalizzata sui sistemi di controllo dei veicoli.

Questo background aziendale consente a VirtuRail di testare accuratamente e sviluppare ulteriormente il proprio ASV durante il funzionamento in due importanti cantieri di costruzione di gallerie attualmente in corso, con la partecipazione di Jäger Bau a Kühtai (Austria) e Kerenzerberg (Svizzera).

È diventata subito evidente la necessità di ottimizzare la tecnologia dei collegamenti elettrici. Durante il funzionamento di prova dell’ASV, il collegamento elettrico tramite CAN bus tra il sistema di controllo e i numerosi attuatori e sensori ha ripetutamente dato problemi. Questo nonostante VirtuRail avesse utilizzato fin dall’inizio componenti con grado di protezione IP67, che sulla carta avrebbero dovuto resistere a sollecitazioni e agenti atmosferico-chimici come quelli presenti nei cantieri di questo tipo.

I dettagli fanno la differenza

La ricerca ininterrotta di componenti di connessione IP67 in grado di funzionare in modo affidabile anche in queste condizioni ha portato gli sviluppatori di VirtuRail a Murrelektronik, fornitore attivo nel settore della tecnologia di automazione con decenni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di tecnologia di connessione robusta e di alta qualità basata su standard riconosciuti a livello internazionale.

I componenti IP67 di Murrelektronik sono progettati per un uso industriale intensivo e dispongono delle caratteristiche tecniche necessarie per soddisfare i requisiti speciali di VirtuRail.

Murrelektronik incapsula completamente i connettori con PUR privo di alogeni per sigillarli efficacemente contro le infiltrazioni di acqua o polvere. Sono inoltre dotati di un blocco meccanico antivibrazioni per impedire l’allentamento dei collegamenti a innesto e a vite anche in caso di sollecitazioni meccaniche causate da urti e vibrazioni.

Un’altra caratteristica importante dei cavi PUR è che non solo sono resistenti all’olio, alla benzina e alle sostanze chimiche, ma anche particolarmente resistenti a ripetute flessioni e attorcigliamento.

Utilizzo convincente sul campo

Le caratteristiche dei prodotti Murrelektronik hanno convinto anche VirtuRail: l’azienda ha inizialmente convertito alcuni dei suoi ASV, utilizzati quotidianamente nei cantieri edili in condizioni di lavoro gravose, ai componenti di connessione altamente resistenti di Murrelektronik.

Lukas Gorbach, Head of Electrical Engineering – VirtuRail, trae una conclusione molto positiva dopo la lunga fase di test: “I componenti non solo sembrano estremamente robusti, ma funzionano in modo convincente anche nel difficile ambiente sotterraneo. Da allora, i veicoli riadattati con componentistica Murrelektronik funzionano senza alcun problema“.

Andreas Liebmann, Key Account Manager AT South presso Murrelektronik Austria, è soddisfatto del feedback positivo: “Sappiamo che i nostri componenti IP67 sono molto robusti. Ma in questo caso le condizioni sono davvero estreme. Ecco perché è ancora più soddisfacente vedere che finora hanno funzionato in modo affidabile. Siamo in contatto con VirtuRail per continuare a monitorare da vicino questo test di resistenza“.

Il successo del test di resistenza e l’ottimo supporto hanno spinto i responsabili di VirtuRail a fare il grande passo: in occasione della prossima revisione dei veicoli, l’azienda ha deciso di aggiornare tutti gli ASV già consegnati con la tecnologia di connessione IP67 di Murrelektronik.

In futuro, i nuovi veicoli prodotti usciranno dalla fabbrica già dotati di questa tecnologia.