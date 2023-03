NetApp Partner Academy: Milano ha ospitato la 23esima edizione

Si è svolta mercoledì 29 marzo a Milano la NetApp Partner Academy 2023, l’evento dedicato all’ecosistema dei partner di NetApp durante il quale sono stati presentati scenari tecnologici innovativi e novità dedicate al canale, come il nuovo Partner Program, oltre a un momento dedicato alla premiazione dei partner che si sono maggiormente distinti nel corso del 2022. L’evento è tornato a essere in presenza, per la prima volta dall’inizio della pandemia, e ha visto la partecipazione di molti partner italiani.

La giornata è iniziata con le introduzioni di Salvatore Mari, Channel & Alliances Sales Manager, e di Davide Marini, Country Manager per l’Italia. Si è poi passati subito nel vivo dell’evento, con l’intervento di Matt Watts, Chief Technology Evangelist, che ha approfondito per i presenti gli scenari più innovativi che sono stati introdotti da NetApp. Subito dopo è stato il momento di Roberto Patano, Senior Manager Systems Engineering, il cui speech ha seguito quattro macro-direzioni: sicurezza, sostenibilità, risparmio e semplicità, per fornire un approfondimento sulla visione tecnologica dell’azienda.

Le tavole rotonde di CISCO, Commvault, AWS e VMware sono state molto apprezzate dai presenti per le opportunità di networking e feedback che hanno offerto, visto che negli ultimi anni gli eventi in presenza hanno subito una pausa e questo genere di attività non era stata possibile.

La seconda metà della mattinata ha visto anche il lancio, da parte di Salvatore Mari, del nuovo Partner Program, ora sotto il nome di Partner Sphere, che inizierà a essere attivo con l’inizio del FY24, il 1° maggio 2023: un cambio non di forma, ma di sostanza, al cui centro si trovano una serie di specializzazioni e un’offerta di soluzioni e servizi ancora più innovativi, oltre a una semplificazione ancora maggiore per il lavoro dei partner.

Il panel dedicato ai distributori, che ha visto coinvolti ICOS, Arrow e Computer Gross con Gabriella Montecchi, Distribution Manager. Durante la NetApp Partner Academy 2023, in chiusura, c’è stato anche il momento dedicato alla premiazione dei partner che si sono distinti nella ricerca di eccellenza, innovazione e qualità. I premi sono stati assegnati in 5 categorie, di seguito i vincitori di quest’anno fiscale FY23, insieme all’indicazione di chi ha ritirato il premio:

1. Nuovo Partner: Kuik Srl, Eddy Condotta, Direttore Commerciale

2. Partner Cloud: HTDI Srl, Antonio Napolitano, Sales Manager

3. Premio Sostenibilità: Gruppo E, Stefano Zingoni, Innovation and Marketing Director

4. Partner Flash: Lutech Spa, Massimo Partisani, Sales Manager

5. Leader della Crescita: Elmec Informatica Spa, Paola Camerota, Brand Manager

“I Partner sono da sempre il punto di forza di NetApp per portare tutta l’innovazione sul mercato italiano, che richiede sempre maggiore attenzione al controllo dei costi, alla sicurezza, alla sostenibilità e alla semplicità delle soluzioni, per la gestione dei dati” ha affermato Davide Marini, Country Manager per l’Italia. “NetApp potendo contare sull’integrazione con le soluzioni dei partner riesce a far raggiungere questi obiettvi ai clienti, che sempre con maggior soddisfazione premiano il nostro ecosistema, sia che i dati siano presso i data center, nel cloud o in un mix ibrido”.