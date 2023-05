Flashstor 6 e 12 PRO, due innovativi NAS full NVMe: da ASUSTOR

ASUSTOR annuncia i nuovi Flashstor 6 e 12 PRO, i suoi primi NAS totalmente basati su tecnologia NVMe

Caratterizzati da un esclusivo design, che li rende perfetti per essere collocati in qualsiasi ambiente, leggeri, compatti e dotati di un efficiente sistema di raffreddamento, in grado di mantenere l’hardware e le unità SSD sempre alle temperature ottimali, contenendo le emissioni sonore entro 18,7 decibel, i NAS della serie Flashstor garantiscono elevate prestazioni in ogni situazione, un’ampia capacità di archiviazione e ampie possibilità d’espansione.

Equipaggiati con processore Quad-Core Intel Celeron N5105 a 10 nm che può spingersi fino a 2,9 GHz e 4 GB di RAM DDR4-2933 ad alta efficienza espandibili fino a 16 GB, i nuovi Flashstor 6 e 12 Pro mettono a disposizione due porte USB 3.2 Gen 2×1 a 10 Gbps, una porta S/PDIF, una HDMI 2.0 (4K 60 Hz) e offrono rispettivamente la possibilità di montare fino a 6 e fino a 12 unità SSD NVMe.

Anche sul fronte della connettività ASUSTOR ha deciso di non scendere a compromessi e, infatti, il Flashstor 6 mette a disposizione due porte 2.5-Gigabit, mentre il Flashstor 12 Pro è dotato di serie di una porta 10-Gigabit. Grazie all’assenza di colli di bottiglia il Flashstor 6 è in grado di offrire velocità in lettura fino a 590 MB/s e fino a 583 MB/s in scrittura (SMB Multichannel in RAID 5), mentre il Flashstor 12 Pro riesce a toccare 1.181 MB/s in lettura e fino a 1.027 MB/s in scrittura.

Particolarmente interessante è poi la possibilità di collegare tramite USB l’unità di espansione AS6004U che, consentendo di montare i tradizionali HDD, può arrivare a fornire fino a 88 TB di ulteriore spazio di archiviazione. Grazie al supporto dell’esclusiva tecnologia MyArchive, inoltre, l’unità di espansione può venire utilizzata anche come un dispositivo a dischi rimovibili, offrendo una capacità virtualmente illimitata e una flessibilità senza eguali.

La presenza delle porte HDMI 2.0 e S/PDIF, la loro silenziosità e il supporto della transcodifica hardware dei video 4K, rendono poi i nuovi Flashstor 6 e 12 Pro ideali anche per coloro che sono alla ricerca della soluzione definitiva su cui basare il proprio sistema per l’intrattenimento domestico e desiderano un dispositivo dal design compatto ed elegante, che possa anche venire posizionato in salotto a fianco della smart TV.

Per quanto riguarda il sistema operativo, i nuovi Flashstor possono contare sul collaudato e apprezzato ADM 4.2, che include funzionalità particolarmente utili come, ad esempio, Dr. ASUSTOR, che aiuta a ridurre efficacemente i rischi per la sicurezza dei dati, Share Links, che consente anche agli utenti che non hanno un account sul NAS di effettuare il download e l’upload di file in totale sicurezza, client VPN come WireGuard e oltre 200 applicazioni in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza, dall’intrattenimento alla videosorveglianza, passando per la virtualizzazione e l’office.

I nuovi Flashstor 6 e Flashstor 12 Pro sono disponibili da oggi con prezzi al pubblico rispettivamente di 559,00 Euro e 949,00 Euro IVA compresa.

Principali caratteristiche tecniche di Flashstor 6 e 12 PRO:

CPU: Quad-Core Intel Celeron N5105 2.0 GHz – 2.9GHz turbo

RAM: 4 GB DDR4-2933 espandibile fino a 16 GB

Storage:

6x M.2 slot per SSD NVMe SSD PCIe 3.0 (Flashstor 6)

12x M.2 slot per SSD NVMe SSD PCIe 3.0 (Flashstor 12 Pro)

Networking:

2x 2.5-Gigabit – 100/1000/2500 (Flashstor 6)

1x 10-Gigabit Ethernet – 100/1000/2500/5000/10000 (Flashstor 12 Pro)

Flashstor 6 velocità massima lettura e scrittura: 590/590 MB/s (SMB Multichannel RAID 5)

Flashstor 12 velocità massima lettura e scrittura: 1.181/1.027 MB/s (RAID 5)

Porte:

2x USB 3.2 Gen 2×1 – 10Gbps

2x USB 2.0

1x HDMI 2.0 4K 60 Hz

1x S/PDIF

Altro:

Supporto crittografia accelerata hardware

Supporto RAID 0/1 /5 /6 /10, Single, JBOD

Supporto Wake on LAN e Wake on WAN (Flashstor 6)

Supports Wake on LAN (Flashstor 12)