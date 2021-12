Kingston Technology: sotto l’albero il gadget tech intelligente

Kingston Technology , specialista mondiale in soluzioni tecnologiche e prodotti storage, ha selezionato alcuni gadget tech perfetti da regalare ad appassionati di tecnologia e creatori di contenuti in occasione del Natale già alle porte.

All’insegna di #KingstonIsWithYou!, la società propone una serie di regali imperdibili per fare bella figura sotto l’albero.

KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

Il regalo perfetto per l’amico “smanettone”: soluzione di storage per PC desktop e laptop offre prestazioni straordinarie, grazie ai controller NVMe di ultima generazione e tecnologia NAND TLC 3D. Garantisce upgrade dello storage e affidabilità dei sistemi, per stare al passo con carichi di lavoro intensivi e ottenere migliori prestazioni con le applicazioni software, come quelle di rendering 3D e quelle per la creazione di contenuti 4K+.

Grazie alle straordinarie velocità fino a 7.000 MB/s in lettura/scrittura, la soluzione garantisce un flusso di lavoro migliorato sui PC desktop e laptop ad alte prestazioni, facendone la soluzione ideale per gli utenti che necessitano delle velocità più elevate del mercato. Il compatto formato M.2 2280 si integra perfettamente nelle schede madri compatibili con PCle 4, garantendo la massima flessibilità, e dando agli utenti avanzati la massima reattività con tempi di caricamento ridotti.

Possibilità di scegliere fra capacità che vanno da 512 GB a 4096 GB.

SSD portatile XS2000

Il regalo perfetto per chi ha tante foto e video da conservare… ed è sempre in movimento!

Il drive esterno di Kingston Technology utilizza velocità di connessione USB 3.2 Gen 2×2 per garantire prestazioni di prossima generazione: con elevate velocità di trasferimento fino a 2.000 MB/s, offre una maggiore produttività con interruzioni ridotte al minimo.

XS2000 garantisce opzioni di storage ad alta velocità, fino a 2TB, per l’offloading e l’editing di immagini in alta risoluzione, video 8K e documenti di grandi dimensioni in tempi estremamente rapidi. È compatibile con la maggior parte dei dispositivi con connessione USB 3,2 Gen 2×2 senza alcuna operazione particolare: si connette semplicemente mediante un connettore USB Type-C3, consentendo ai creatori di contenuti di accedere ai loro dati da qualunque luogo su un PC o su un dispositivo mobile.

Con un solido guscio e conformità allo standard IP55, che lo rende resistente ad acqua e polvere, è il compagno perfetto per gli scatti fotografici in giro per il mondo o – più probabile in tempi di Covid – vicino casa.