motorola edge 40 pro a 939,90 euro fino al 16 aprile

Motorola ha annunciato il nuovo motorola edge 40 pro, uno smartphone che si distingue per la bellezza e il comfort del suo design curvo “endless edge”, per la velocità rivoluzionaria del nuovo processore di Qualcomm Technologies, Snapdragon® 8 Gen 2, per il triplo sistema di fotocamere ad alta risoluzione e per l’efficiente batteria con capacità di ricarica ultraveloce.

Come per tutti i membri della famiglia edge, il design di edge 40 pro è pensato per un comfort senza paragoni, curvo su ogni lato per raggiungere la perfezione simmetrica. È dotato di un display “borderless”, per cui tutta l’attenzione è rivolta ai contenuti, non a cornici o bordi. Con il rivestimento anti-impronte sulla parte anteriore e in vetro satinato antiriflesso sul retro, edge 40 pro è tanto bello quanto comodo da tenere in mano. È protetto da Corning® Gorilla® Glass Victus® per una protezione extra contro graffi e cadute. Ogni lato è integrato, in modo raffinato, in un sottile telaio in alluminio lavorato con precisione e persino l’alloggiamento della fotocamera assume un nuovo look audace, pur integrandosi perfettamente nel design generale del telefono. La certificazione IP68 fornisce protezione subacquea1 fino a 1,5 metri in acqua dolce per un massimo di 30 minuti, il che significa che non ci si deve più preoccupare se il dispositivo cade accidentalmente in acqua.

Il display pOLED FHD+ “borderless” da 6,67 pollici è inoltre dotato di refresh rate a 165 Hz per scorrere app e contenuti senza interruzioni, giocare e passare da un’attività all’altra. Oltre al design, il nuovo motorola edge 40 pro fa affidamento sulla piattaforma mobile Snapdragon® 8 Gen 2 che offre il 35% in più di prestazioni della CPU, il 25% in più di performance della GPU e il 40% in più di efficienza energetica rispetto al suo predecessore. Grazie a questo chipset, i consumatori potranno godere di un’esperienza più fluida con le applicazioni in esecuzione senza ritardi e un minor consumo energetico per ottimizzare la durata della batteria. edge 40 pro è, inoltre, dotato di RAM LPDDR5X e UFS 4.0, la generazione più avanzata di RAM e storage, per aumentare velocità ed efficienza complessive del dispositivo. Con 256 GB di spazio di archiviazione integrato2, c’è ampio spazio per foto, film, canzoni, app e giochi.

Cattura dettagli mozzafiato con un triplo sistema di fotocamere ad alta risoluzione

Il nuovo smartphone edge di Motorola è dotato di un sistema a tripla fotocamera ad alta risoluzione per catturare immagini e video mozzafiato. La fotocamera ad alta risoluzione da 50MP è dotata di OIS, essenziale per foto prive di vibrazioni, e di instant all-pixel focus, che fornisce un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore rispetto al PDAF tradizionale, per prestazioni più rapide e precise in qualsiasi condizione di luce3. edge 40 pro è dotato anche di una fotocamera ultrawide da 50MP con Macro Vision e di una per ritratti con teleobiettivo 2x da 12MP, per consentire di immortalare qualsiasi cosa, dai paesaggi mozzafiato ai primi piani più ravvicinati.

Per i selfie, edge 40 pro dispone di una fotocamera da 60MP con il Cognitive Image Signal Processor di Snapdragon, che utilizza l’intelligenza artificiale avanzata (AI) per dividere ogni scena in diversi segmenti. In questo modo, elementi come il cielo, gli edifici, i paesaggi e le tonalità della pelle vengono ottimizzati in modo indipendente per una maggiore precisione dei colori e una foto più fedele alla realtà.

Con questo nuovo smartphone è, inoltre, possibile registrare video in qualità cinematografica, sia in risoluzione 8K che in 4K HDR10+, per inserire oltre un miliardo di sfumature di colore nelle riprese.

Motorola introduce, inoltre, funzionalità software pensate per arricchire l’eccezionale hardware della fotocamera del dispositivo, tra cui nuove modalità di ripresa video per ispirare la creatività, come ad esempio:

Video Night Vision: in ambienti poco illuminati, gli utenti possono passare alla modalità visione notturna per acquisire filmati più luminosi con maggiori dettagli, migliore chiarezza e colori più fedeli.

in ambienti poco illuminati, gli utenti possono passare alla modalità visione notturna per acquisire filmati più luminosi con maggiori dettagli, migliore chiarezza e colori più fedeli. Horizon Lock Stabilisation: quando si praticano sport estremi come la mountain bike o lo sci, questa funzionalità consente di mantenere le inquadrature stabilizzate e bloccate sull’orizzonte, anche ruotando lo smartphone fino a 360° durante le scene d’azione.

quando si praticano sport estremi come la mountain bike o lo sci, questa funzionalità consente di mantenere le inquadrature stabilizzate e bloccate sull’orizzonte, anche ruotando lo smartphone fino a 360° durante le scene d’azione. Video Auto Focus Tracking: è possibile attivare questa funzionalità per mantenere il soggetto a fuoco anche quando è in movimento.

è possibile attivare questa funzionalità per mantenere il soggetto a fuoco anche quando è in movimento. Video Portrait (bokeh): in modalità Video, gli utenti possono selezionare Video Portrait, un’impostazione bokeh, per sfocare automaticamente lo sfondo dei video utilizzando un nuovo algoritmo basato sull’intelligenza artificiale per ottenere uno splendido sfondo sfocato dietro al soggetto.

Oltre a queste feature, sarà possibile dare vita a immagini e video straordinari anche su alcune applicazioni social, che ora supportano funzionalità specifiche della fotocamera Motorola come Dual Capture, ultrawide e telephoto direttamente dalle app.

Un’esperienza audio-video eccezionale grazie all’incredibile durata della batteria e alla velocissima ricarica TurboPower™.

motorola edge 40 pro è dotato di ricarica TurboPower™ da 125W, che fornisce energia per la giornata in soli sei minuti4,5 e può essere ricaricato completamente in 23 minuti4. Grazie alla batteria da 4600 mAh e alla maggiore efficienza energetica della piattaforma mobile Snapdragon, edge 40 pro è in grado di ottenere oltre 30 ore di autonomia con una singola carica. Supporta inoltre un caricabatterie wireless da 15W (venduto separatamente) e la ricarica inversa da 5W.

La potente batteria consente di godere di tutto l’intrattenimento che edge 40 pro ha da offrire e il display borderless pOLED da 6,67”, il refresh rate a 165Hz, HDR10+ e Dolby Vision® contribuiscono a portare film, programmi TV e giochi a un livello cinematografico.

Un’esperienza visiva mozzafiato deve essere completata da un audio potente. Ecco perché edge 40 pro è dotato di Dolby Atmos® e di due grandi altoparlanti stereo. Con il nuovo smartphone edge, Motorola introduce anche Moto Spatial Sound, che rende il suono proveniente dagli altoparlanti del dispositivo o dalle cuffie ancora più coinvolgente e riempie lo spazio intorno agli utenti, sia che stiano ascoltando musica, guardando film o giocando.

Le esclusive funzionalità software di Motorola portano l’esperienza d’uso ad un livello superiore

Motorola è nota per mantenere il sistema operativo dei suoi dispositivi il più pulito possibile, ma cerca anche di includere aggiunte significative che migliorino l’esperienza dell’utente. motorola edge 40 pro è basato su Android 13 ed è dotato di funzioni esclusive Motorola, tra cui le “gestures”, impostazioni di intrattenimento personalizzate o personalizzabili in base allo stile di ciascun utente. È, inoltre, compatibile con la piattaforma Ready For6, che consente di sfruttare al massimo la potenza dello smartphone, sia per giocare su uno schermo più grande, sia per utilizzare le funzionalità della fotocamera come webcam, o per collegare senza problemi lo smartphone a un PC7.

edge 40 pro offre un’ampia suite di funzionalità di sicurezza, tra cui ThinkShield, Moto Secure e Family Space. ThinkShield aiuta a mantenere il telefono protetto a tutti i livelli, difendendolo da malware, phishing e altre minacce, mentre Moto Secure funge da hub per la privacy e la sicurezza per controllare la protezione dei dispositivi attraverso le app e le impostazioni di Android e Motorola. Family Space offre agli utenti la possibilità di creare uno “spazio sicuro” sul dispositivo dove i bambini possono imparare e giocare, che include l’impostazione di limiti per il tempo trascorso sullo schermo, il controllo di quali app sono accessibili e persino la creazione di profili multipli in modo che ognuno possa utilizzare il dispositivo nel modo che preferisce.

Il nuovo Motorola edge 40 pro è anche compatibile con gli smart glass Lenovo ThinkReality A3, la soluzione di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR). Leggeri, potenti e versatili, gli occhiali ThinkReality A3 migliorano la produttività dei professionisti in ufficio e nelle industrie. Dai monitor virtuali personalizzati alla visualizzazione 3D, dai flussi di lavoro assistiti dall’AR alla formazione immersiva, gli smart glass aiutano a trasformare il lavoro a molti livelli dell’azienda.

Prezzi e disponibilità sul mercato italiano

motorola edge 40 pro sarà disponibile a partire da martedì 4 aprile presso i principali retailer nel colore Interstellar Black al prezzo di 999 euro e ad un prezzo esclusivo di 939,90 euro dal 4 al 16 aprile solo su Amazon.it e nel Flagship Store di Spazio Lenovo, in Corso Matteotti 10 a Milano.