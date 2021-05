Wolters Kluwer Legal & Regulatory Italia ha creato One HSE, una soluzione digitale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, tutela dell’ambiente e igiene degli alimenti, studiata per supportare gli operatori del settore nel garantire la compliance normativa e il miglioramento continuo.

La sicurezza sul lavoro e la tutela dell’ambiente sono regolate da un corpus normativo ampio e complesso, in costante mutamento. Tutte le aziende sono tenute a conoscere nel dettaglio queste norme e a organizzarsi per applicarle correttamente, seguendone attentamente l’evoluzione.

Per questo, Wolters Kluwer Legal & Regulatory Italia ha creato un sistema intelligente di informazione, aggiornamento e pratica professionale pensato per HSE Manager, RSPP, Consulenti e Tecnologi alimentari che garantisce soluzioni, risposte e strumenti operativi per tutte le fasi di lavoro.

Strumenti rapidi e affidabili per risposte concrete

Come sottolineato in una nota ufficiale da Antonella Loporchio, VP Product & Segment Marketing di Wolters Kluwer Legal & Regulatory Italia: «La pandemia ha modificato drasticamente alcune delle priorità in materia di organizzazione aziendale, accelerando anche la propensione all’informatizzazione dei processi nel controllo delle procedure interne, nella raccolta e nell’analisi dei dati. A questo si aggiungono i progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza che puntano al rispetto degli obiettivi Green. Questo affollamento normativo fa sì che gli HSE Manager e i professionisti esperti di sicurezza aziendale abbiano sempre più bisogno di strumenti rapidi e affidabili da cui trarre risposte concrete e che li possano guidare nel prendere decisioni altamente critiche e di grande impatto sulla vita aziendale e delle pubbliche amministrazioni».

Nello specifico, One HSE consente di monitorare costantemente il quadro normativo e giurisprudenziale, accedendo anche a commenti, approfondimenti tecnici e guide pratiche, oltre a strumenti per la formazione, procedure e supporti pratici.

Ancora secondo Loporchio: «Uno dei principali punti di forza di One HSE è di poter contare su un sistema integrato di informazioni e aggiornamento corredato di strumenti esplicativi e operativi. Il sistema si avvale di una molteplicità di competenze, giuridiche e tecniche, per supportare al meglio i professionisti HSE che si trovano a gestire temi molto eterogenei e che richiedono conoscenze specialistiche. Inoltre, One HSE è in grado di progettare e realizzare servizi di monitoraggio e alerting personalizzati per rispondere alle esigenze specifiche di Aziende e Pubblica Amministrazione».

Nell’ultimo anno è aumentata in tutti gli ambiti l’attenzione alla compliance e in particolare nel settore HSE che, sulla spinta dell’emergenza sanitaria, è diventata fondamentale in quanto fattore abilitante per la business continuity. A questo si aggiunge la sempre più elevata propensione a gestire il risk management con un approccio non solo di prevenzione e protezione ma introducendo, rispetto agli elementi più strettamente legati alla strategia aziendale, il principio di precauzione.

One HSE, una soluzione unica per gli operatori del settore

One HSE offre contenuti operativi di supporto per le varie fasi PDCA e in abbinamento con il software SIMPLEDO, sviluppato sempre da Wolters Kluwer Legal & Regulatory Italia, rappresenta una soluzione unica per gli operatori del settore.

One HSE fa parte dell’ecosistema One, la piattaforma digitale di ricerca intelligente che permette al professionista di rendere l’attività più produttiva ed efficiente di cui fanno parte One FISCALE, dedicato agli Studi fiscali e Aziende, One LEGALE, per Corporate legal department e Studi legali, e One LAVORO, punto di riferimento per i consulenti del lavoro e HR Manager.