StreamOne: rilasciate nuove funzionalità di Commerce e Security

Prosegue il percorso di innovazione e crescita dei clienti di TD SYNNEX, aggregatore di soluzioni e distributore globali per l’ecosistema IT, con l’introduzione di nuove potenti funzionalità orientate al cliente per StreamOne, la sua piattaforma cloud globale. Queste novità rafforzano ulteriormente StreamOne come la destinazione ideale per l’innovazione XaaS, consentendo ai partner di crescere e scalare in un panorama digitale in rapida evoluzione.

Caratteristiche chiave di StreamOne

Grazie a un’ampia copertura degli hyperscaler, le nuove funzionalità della piattaforma sbloccano efficienza e opportunità per partner di tutte le dimensioni. La commerce API di StreamOne abilita il headless commerce, permettendo di aggiungere prodotti TD SYNNEX a marketplace creati dai partner, estendendo la gestione degli ordini per i clienti. I connettori StreamOne PSA consentono l’integrazione della piattaforma con software di Professional Services Automation (PSA), offrendo funzionalità differenziate come la riconciliazione delle fatturazioni. La piattaforma offre agli utenti la possibilità di integrare strumenti best-of-breed tramite un’architettura API aperta, consentendo loro di scalare e automatizzare i processi.

Inoltre, StreamOne offre un reporting sincronizzato in tempo reale sul consumo di Infrastructure as a Service (IaaS), permettendo ai partner di fatturare in maniera continua durante il mese invece di attendere la fine del mese. La visibilità avanzata su IaaS fornisce capacità FinOps uniche, come report di consumo dettagliati e strumenti avanzati di ottimizzazione dei costi.

Un’altra caratteristica chiave offerta dalla piattaforma sono i white-label storefront, che forniscono ai partner un marketplace preconfigurato per estendere il commercio e le funzionalità di StreamOne ai clienti, tutto sotto il proprio marchio e senza costi di deployment o manutenzione.

Disponibilità

La piattaforma offre anche la syndication del marketplace, semplificando i processi di approvvigionamento per i cataloghi degli hyperscaler, a partire da Microsoft Azure e dalle soluzioni SaaS di AppSource. Questa funzionalità verrà mostrata per la prima volta esclusivamente al Microsoft Ignite, dal 18 al 21 novembre. TD SYNNEX sta inoltre testando una soluzione di Security Operations (SecOps) che offrirà ai partner una visione più completa dello stato di sicurezza Azure dei clienti SMB. Attualmente disponibile come rilascio limitato per alcuni partner selezionati, la funzionalità SecOps fornirà una visione unificata per rilevare potenziali minacce, standardizzare l’implementazione delle policy di sicurezza tra i clienti e consigliare prodotti per colmare eventuali lacune di sicurezza. Il lancio completo della soluzione SecOps è previsto per il 2025.

StreamOne è una piattaforma completamente globale con nuove funzionalità disponibili istantaneamente in tutte le regioni e ha supportato oltre 30.000 partner nella trasformazione digitale. I continui miglioramenti della piattaforma, tra cui strumenti potenziati dall’intelligenza artificiale e funzionalità di sicurezza avanzate, sono sostenuti dall’impegno di TD SYNNEX nel fornire supporto e programmi necessari affinché i partner prosperino in un mercato tecnologico in evoluzione.

Dichiarazioni

“StreamOne è più di un semplice marketplace – è il punto d’incontro per tutti i cloud”, ha dichiarato Sergio Farache, Chief Strategy and Technology Officer di TD SYNNEX. “È una piattaforma completa che include una funzione di marketplace e offre anche funzionalità che consentono un’esperienza end-to-end fluida per ogni utente, a qualsiasi livello. Unificando e standardizzando tutti i sistemi dei vendor in un unico formato coerente, aumentiamo l’efficienza e riduciamo la complessità per i partner, consentendo loro di concentrarsi sulla crescita tramite la digitalizzazione delle loro attività”.

Vincenzo Bocchi, Sr. Advanced Solutions Director di TD SYNNEX Italy, ha commentato: “Il concetto di marketplace è fondamentale per fruire su un’unica piattaforma tutti i vendor multilcloud, e questo è ancora più vero oggi, qui in Italia. Ad oggi siamo infatti l’unico distributore che dà la possibilità al canale di avere tutti gli Hyperscaler a portafoglio e che ha una proposizione integrata con gli Hyperscaler stessi per operare sui marketplace, coinvolgendo in maniera lineare il canale. La roadmap di integrazione su StreamOne è ampliamente strutturata e in rapida evoluzione, con modelli di rivendita su marketplace già live oggi su un portafoglio di Vendor che si amplia di settimana in settimana. Se i Partner vogliono operare sui marketplace in Italia, la piattaforma strategica non può che essere StreamOne”.

“StreamOne risponde a tutte le esigenze in termini di facilità d’uso sia per me che per il mio team, aumentando la nostra capacità di lavorare in modo efficiente”, ha dichiarato Andre Dowding, Managing Partner di Net Intellect e cliente TD SYNNEX. “In particolare, poter visualizzare in tempo reale cambiamenti precisi attraverso l’integrazione PSA avanzata è stato di enorme aiuto per la nostra azienda”.