ProArt P16 e ProArt PX13: ASUS annuncia la disponibilità in Italia

ASUS ha annunciato la prossima disponibilità italiana dei suoi notebook ProArt P16 e ProArt PX13, entrambi dotati di intelligenza artificiale e dedicati ai creativi.

Caratteristiche dei nuovi ProArt P16 e ProArt PX13

ProArt P16 è un computer potente, sottile 14,9 mm e leggero 1,85 kg, che libera una creatività senza limiti, mentre ProArt PX13 è un portatile convertibile elegante, del peso di 1,38 kg, sempre pronto per l’azione e in grado di passare senza problemi dalle modalità laptop, tenda, stand o tablet a seconda della situazione, con il pieno supporto dello stilo per un input intuitivo. Entrambi testati secondo gli standard militari, garantiscono agli utenti un utilizzo continuo ovunque ci si trovi, sia all’aperto che in studio.

Questi laptop con certificazione NVIDIA Studio sono dotati di una GPU GeForce RTX 40 Series Laptop, che offre una grafica potente e prestazioni AI avanzate 321 TOPS. Inoltre, montano un processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 fino a 50 TOPS, che offre una potenza di elaborazione eccezionale. Con un design termico avanzato per prestazioni elevate, fino a 64 GB di RAM LPDDR5X e fino a un’unità SSD PCIe 4.0 da 4 TB, questi laptop sono in grado di gestire senza problemi le attività più impegnative. Il touchscreen ASUS Lumina OLED 3K per il ProArt Px13 e 4K per il P16, garantisce una precisa accuratezza dei colori per prove di stampa impeccabili, mentre le porte I/O consentono di collegare senza problemi tutte le periferiche dell’utente.

Grazie alle funzioni creative potenziate dall’intelligenza artificiale, come le esclusive applicazioni StoryCube e MuseTree, al tasto Copilot dedicato e una batteria di lunga durata, ASUS ProArt P16 e PX13 trasformano qualsiasi ambiente in un vero e proprio studio creativo.

Creare in modo più intelligente

ProArt P16 e ProArt PX13 comprendono una suite di applicazioni e funzioni esclusive basate sull’intelligenza artificiale, progettate per rendere il processo creativo più facile, fluido e potente, dalla prima bozza alla versione finale.

StoryCube è il modo più intelligente, comodo e potente per gestire tutte le risorse digitali. I creatori di contenuti possono utilizzare l’intelligenza artificiale per ordinare, modificare, gestire ed esportare i file grezzi acquisiti. MuseTree trasforma l’ispirazione in realtà, in modo rapido e pratico grazie a un’interfaccia semplice e innovativa, che permette di dare corpo alle bozze e alle idee basate sul testo. Le creazioni vengono archiviate e gestite in modo intelligente in ogni momento per facilitarne l’accesso e l’organizzazione.

ProArt Creator Hub è un portale personale per monitorare lo stato del dispositivo, personalizzare le impostazioni e migliorare il flusso di lavoro per una creatività senza limiti. Gli utenti possono regolare con precisione i profili delle ventole per ottenere prestazioni di raffreddamento ottimali, accedere facilmente agli strumenti di calibrazione del colore attraverso Color Control e migliorare l’efficienza del flusso di lavoro e la gestione delle prestazioni con WorkSmart e Performance Optimization.

L’esclusivo ASUS DialPad è un controller fisico intuitivo che offre agli utenti un controllo immediato e preciso dei parametri delle applicazioni creative. Gli utenti possono facilmente modificare le dimensioni del pennello o annullare rapidamente le azioni per rendere più fluido il flusso di lavoro creativo. È completamente personalizzabile e funziona con un’ampia gamma di applicazioni. La tastiera è dotata di un tasto Copilot dedicato che consente di accedere con un solo clic al potente assistente AI di Windows.

Creare più velocemente

Grazie all’ultimo processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 a 12 core, ProArt P16 e ProArt PX13 sono in grado di svolgere con facilità anche le attività più impegnative e ad alto consumo di risorse.

Il processore AMD Ryzen AI 9 HX-Series è il futuro della creazione di contenuti. Con 50 TOPS di potenza di elaborazione NPU, i due laptop offrono prestazioni ed efficienza di livello superiore per le attività AI. Grazie alla incredibile velocità di clock, all’elevato numero di core e alla grafica ad alte prestazioni, il processore consente la modellazione 3D, il rendering e la visualizzazione in tempo reale, con l’elaborazione AI integrata, in modo che i creatori possano concentrarsi sulla narrazione, non sul flusso di lavoro. Nel frattempo, la velocissima RAM LPDDR5X fino a 64 GB e l’SSD PCIe 4.0 fino a 4 TB riducono i tempi di caricamento del P16, elevando rapidamente i progetti a capolavori. ASUS ProArt PX13 offre altrettante performance con la sua RAM LPDDR5X fino a 32 GB e l’SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB.

La tecnologia di raffreddamento Ambient Cooling di ProArt P16 e ProArt PX13 garantisce prestazioni al top con un rumore quasi nullo (<25 dB) in modalità manuale. Quando sono necessarie le massime prestazioni, la tecnologia a doppia e tripla ventola dei due modelli disperde efficacemente il calore e il composto termico in metallo liquido migliora l’efficienza del raffreddamento.

Il touchscreen ASUS Lumina OLED 16:10 è alimentato da una GeForce RTX 40 Series Laptop con prestazioni AI avanzate. I flussi di lavoro ottimizzati assistiti dall’intelligenza artificiale, dalle ombre sfumate agli intricati effetti di illuminazione e alle immagini generate dall’intelligenza artificiale, arricchiscono le creazioni con dettagli e chiarezza realistici. La codifica video 4K accelerata e gli effetti accelerati dalla GPU assicurano un rendering, una riproduzione e un editing in tempo reale fluidi per l’editing video e la progettazione 3D, mentre il display adatto alla cura degli occhi garantisce il comfort anche per le sessioni più lunghe.

Creare ovunque

ProArt P16 libera la creatività senza limiti, ovunque e in qualsiasi momento. Il suo telaio compatto è sottile solo 14,9 mm e leggero 1,85 kg, dimensioni che migliorano la generazione precedente e sbaragliano la concorrenza. Il ProArt PX13, invece, è leggero 1,38 kg, realizzato per garantire portabilità, durata e adattabilità ovunque ci si trovi. Il suo form factor convertibile e la cerniera a 360° consentono di passare senza problemi dalla modalità laptop a quella tenda, dalla modalità stand a quella tablet, per adattarsi a qualsiasi ambiente o scenario. Il touchscreen supporta l’uso di uno stilo per un input intuitivo e naturale quando si disegna o si prendono appunti.

Il nuovo logo ProArt conferisce ai due laptop un aspetto pulito e lineare, mentre la finitura anodizzata Nano Black presenta una struttura nano-microporosa che riduce al minimo i riflessi, assicurando un aspetto elegante con qualsiasi illuminazione. Il design si ispira alla precisione della fotografia e della videografia professionale, con strisce verticali sulle cerniere che richiamano il design delle fotocamere di fascia alta.

L’ampia dotazione di porte I/O di ASUS ProArt P16 comprende una USB4 da 40 Gbps per la ricarica rapida e i display esterni, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI 2.1 FRL e un lettore di schede SD Express 7.0 per trasferimenti rapidissimi. ASUS ProArt PX13 monta due USB4 da 40 Gbps per la ricarica rapida e display esterni, HDMI 2.1 FRL e un lettore di schede MicroSD UHS-II. Il WiFi 7 ultraveloce assicura una connettività continua ovunque per entrambi i modelli.

I due nuovissimi laptop ASUS superano i severi standard militari americani MIL-STD 810H – testati per resistere fino al 95% di umidità relativa, ad altitudini fino a 15.000 piedi e a temperature fino a -50°C – promettendo una durata e un’affidabilità senza pari. Progettati per garantire longevità e sostenibilità, i nuovi laptop ProArt consentono ai creatori di contenuti di lavorare, viaggiare e al contempo rilassarsi.

ProArt PZ13: creare in modo più intelligente, più velocemente e ovunque

La gamma ASUS ProArt permette agli utenti di salvare i momenti salienti della propria vita, con laptop leggeri e resistenti. Nonostante le loro elevate prestazioni, rimangono sottili, leggeri e resistenti, ideali per i creatori in movimento. L’ultracompatto portatile ProArt PZ13 offre portabilità e prestazioni senza precedenti. Con un peso di soli 0,85 kg, è dotato di uno schermo ASUS Lumina OLED 3K e può funzionare come tablet o laptop grazie alla tastiera full-size staccabile. Alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon, soddisfa gli standard militari US MIL-STD-810H ed è classificato IP52 per la resistenza all’acqua e alla polvere, garantendo affidabilità anche nelle condizioni più difficili. Con una batteria da 70 Wh, il PZ13 garantisce prestazioni a lungo anche in movimento. Il ProArt PZ13 sarà disponibile in Italia a partire dal mese di settembre, su ASUS e-shop, ASUS Gold Store e retailer selezionati.

Prezzi e disponibilità

ASUS ProArt P16 e ASUS ProArt PX13 sono già disponibili in pre-order sul sito ufficiale ASUS. Entrambi i modelli sono disponibili per il pre-order anche presso selezionati punti vendita ASUS Gold Store.

I due laptop saranno distribuiti ufficialmente a partire dal 28 luglio ai prezzi consigliati al pubblico a partire da 2.099 € per il ProArt PX13 e 2.499 € per il ProArt P16.

Specifiche tecniche di ProArt P16 e ASUS ProArt PX13