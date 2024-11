Jerome Jullien guiderà il canale e le alleanze di Proofpoint in EMEA

Proofpoint, azienda operante nel settore della cybersecurity e della compliance, ha annunciato la nomina di Jerome Jullien, executive esperto del settore, a Vice President of Channels and Alliances per Europe, Middle East and Africa (EMEA).

Nel suo nuovo ruolo, Jerome Jullien avrà il compito di supervisionare le attività legate al canale e alle alleanze in un’area di particolare rilievo per Proofpoint, a conferma dell’impegno dell’azienda nei confronti del business di canale e dell’investimento nella crescita dell’ecosistema di partner nella regione.

Con base a Parigi, Jerome Jullien vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore IT avrà base e prima del suo ingresso in Proofpoint, ha ricoperto posizioni di senior leadership presso Vectra AI, Nokia, Riverbed Technology ed EMC.

“Proofpoint è il partner di riferimento per la cybersecurity di alcune delle aziende più note e apprezzate al mondo e si impegna nella sua strategia go-to-market di canale, offrendoci un’eccezionale opportunità di crescita continua”, spiega Jerome Jullien. “Continua a sviluppare e introdurre prodotti innovativi per proteggere i propri clienti e le loro persone, ovunque operino. Crediamo che questo contribuirà ad ampliare la portata del nostro ecosistema, permettendo ai nostri partner di canale di far crescere le loro attività con noi in modo redditizio, incrementando al contempo la rilevanza presso i clienti”.

“Proofpoint è un’azienda basata sul canale”, conferma Joe Sykora, SVP, Worldwide Channels and Partner Sales di Proofpoint. “Con l’espansione del nostro ecosistema in EMEA, la nostra reputazione di leader nella cybersecurity ci ha permesso di attrarre grandi talenti. La forte esperienza e la grinta di Jerome Jullien saranno preziose per trasmettere ai partner chiave la nostra visione di sicurezza focalizzata sulle persone, ampliando il nostro programma in linea con la crescente richieste delle nostre soluzioni punto di riferimento del mercato”.