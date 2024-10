AXIS Camera Station si arricchisce con due nuove soluzioni cloud

Si arricchisce l’offerta tecnologica di Axis Communications, azienda specializzata nella sorveglianza video di rete, annuncia due nuove soluzioni cha ampliano l’ecosistema AXIS Camera Station (ACS): AXIS Camera Station Edge (ACS Edge) e AXIS Camera Station Cloud Storage. Entrambe sono progettate per trasformare la gestione dei video di rete grazie a funzionalità cloud all’avanguardia. Da oggi, queste nuove soluzioni si aggiungeranno alla suite di prodotti AXIS Camera Station, rafforzando l’impegno dell’azienda nel fornire sistemi sicuri, scalabili e flessibili.

Una soluzione cam to cloud senza soluzione di continuità con AXIS Camera Station Edge

ACS Edge introduce un metodo avanzato di gestione dei dati video attraverso l’elaborazione delle immagini direttamente sulla telecamera, eliminando la necessità di server esterni o di elaborazione basata su cloud. L’elaborazione delle immagini on the edge non solo migliora la velocità, ma riduce anche le esigenze di infrastruttura, con conseguente riduzione dei costi operativi e del TCO (Total Cost of Ownership) per l’utente.

“Con ACS Edge, offriamo una vera e propria soluzione cam to cloud, mentre il resto della nostra nuova offerta AXIS Camera Station garantisce ai nostri clienti la possibilità di accedere a soluzioni on premise, cloud e ibride” , spiega David Needham, EMEA Business Development Program Manager di Axis Communications.

Accesso più rapido

Uno dei vantaggi principali di ACS Edge è l’accesso più rapido ai video, poiché l’elaborazione avviene sulla telecamera stessa. Questo riduce la complessità del sistema ed elimina la necessità di un’ampia attrezzatura on site. ACS Edge integra perfettamente i dispositivi Axis Edge con i servizi cloud, consentendo agli utenti di gestire in modo efficiente grandi volumi di materiale video attraverso un’interfaccia intuitiva. L’installazione è semplice e richiede solo una telecamera Axis con una scheda SD o un registratore Axis serie S30. Il che riduce al minimo i tempi di configurazione e la manutenzione continua.

AXIS Camera Station Cloud Storage: archiviazione sicura e fuori sede

Oltre ad ACS Edge, Axis introduce anche AXIS Camera Station Cloud Storage, un servizio cloud sicuro e completamente gestito, disponibile su licenza di abbonamento. Questa soluzione offre un’archiviazione video a lungo termine, garantendo l’accesso ai filmati indipendentemente dalla posizione fisica dell’hardware. Inoltre, garantisce alle aziende la massima tranquillità, salvaguardando i dati video critici anche in caso di guasti hardware o danni fisici.

I filmati elaborati possono essere trasferiti automaticamente dalle telecamere al cloud, eliminando la costosa archiviazione on premise e offrendo un accesso flessibile. Il servizio offre anche un periodo di conservazione di 30 giorni per i video a 720p, rendendolo ideale per le aziende che operano in più aree geografiche con supporto multiregionale.

Responsabilizzare i clienti con soluzioni flessibili

“Con l’introduzione di ACS Edge e Cloud Storage, forniamo una gamma completa di opzioni per le aziende, che abbiano bisogno di sistemi di sorveglianza sia cloud sia on premise o ibridi”, aggiunge David Needham. “AXIS Camera Station è una delle nostra soluzioni di punta tra le più consolidate che ha dimostrato la sua affidabilità in tutti i settori e questa nuova generazione continuerà a dare ai clienti il controllo totale sui loro sistemi di videosorveglianza”.

“ ACS Edge e Cloud Storage rappresentano un’importante evoluzione della suite AXIS Camera Station e per questo abbiamo deciso di presentare in anteprima ai nostri distributori, partner e clienti finali tutte le funzionalità e potenzialità di questa grande novità a Bologna nel corso della tappa di apertura del ciclo di incontri Axis Days 2024”, conclude Claudio Crippa, Sales Engineer di Axis Communications.

Disponibilità



ACS Edge e ACS Cloud Storage sono già disponibili per il download. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata a ACS Edge sul sito web dell’azienda.