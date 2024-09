CurtainVu: tecnologia termica nel residenziale

Hikvision presenta CurtainVu, la telecamera progettata per garantire la massima sicurezza in contesti residenziali: scoprila per gli spazi esterni come balconi, terrazzi, cortili e porticati oppure spazi interni come androni di palazzi e ingressi di piccole fabbriche. Dotata di una tecnologia termica avanzata, questa telecamera combina videosorveglianza e allarme in un unico dispositivo, ottimizzando tempi e costi di installazione.

Appartenente alla linea HeatPro di Hikvision, CurtainVu dispone di un doppio sensore visibile e termico, che offre un controllo completo del sito anche in condizioni climatiche o di illuminazione avverse. La telecamera può coprire fino a 12 metri, fornendo simultaneamente un’immagine visibile e un’immagine termica della scena. Questa funzione garantisce una sorveglianza continua e affidabile 24 ore su 24.

Grazie all’aggiornamento VCA 3.0, la telecamera migliora notevolmente la precisione della classificazione dei target attraverso un processo di calibrazione con auto-apprendimento. Inoltre, la telecamera integra la combinazione di eventi VCA e ingressi di allarme, operando secondo la logica AND. Questo significa che un allarme viene generato solo quando si verificano tutti gli eventi impostati, offrendo una configurazione flessibile per adattarsi a diverse esigenze di sicurezza. Grazie alla app Hik-Connect, disponibile per sistemi Apple e Android, il cliente finale potrà ricevere notifiche in tempo reale e accedere alle immagini dell’evento di allarme per verificare cosa sta accadendo.

Dichiarazione di Amedeo Basile, Technical Presales Manager di Hikvision:

“Con CurtainVu, Hikvision non solo migliora la sicurezza degli spazi, ma offre anche una soluzione avanzata che coniuga tecnologia, efficienza e praticità, garantendo la massima tranquillità e controllo per il cliente finale. Grazie alla coniugazione di diverse tecnologie, questa telecamera permette una installazione di minore impatto visivo.

HeatPro CurtainVu rappresenta una rivoluzione nel campo della sicurezza residenziale, una soluzione all-in-one progettata per sorvegliare gli spazi residenziali come mai prima d’ora. Quali sono i suoi punti di forza? Sicuramente l’ottica bi-spectrum, che fornisce un’immagine visibile e un’immagine termica della scena; la calibrazione con auto-apprendimento, che classifica i target in modo sempre più accurato; la combinazione di eventi come regole VCA e ingressi di allarme secondo una logica AND”.