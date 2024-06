Il Pure Partner Program si arricchisce di nuove esperienze

Pure Storage, avanzata piattaforma di archiviazione dati per memorizzare, gestire e proteggere i dati su qualsiasi scala, arricchisce l’esperienza dei partner e ne premia i successi.

In qualità di azienda 100% channel-driven, impegnata al 100% nei confronti dei partner che rappresentano un’estensione del business guidando i clienti verso la trasformazione digitale e mettendo a terra risultati di grande efficacia, Pure offre supporto con un ventaglio moderno di iniziative di formazione, tool ed enablement incardinati all’interno del Pure Partner Program. Questo con l’obiettivo di promuovere il successo dei clienti attraverso la piattaforma per il data storage e le soluzioni di Pure che offrono valore, flessibilità e risparmio attraverso un modello in abbonamento.

Pure Partner Program: nuove funzionalità riservate ai partner

Con il Pure Partner Program, orientato a massimizzare il valore per i partner, Pure Storage si trova in prima linea nell’introdurre costanti miglioramenti.

Le funzionalità presentate aiuteranno i partner ad aumentare l’efficienza operativa e migliorare la customer experience complessiva. Le novità del Pure Partner Program annunciate comprendono incentivi, automazione della fatturazione e visibilità intelligente sugli asset dei clienti allo scopo di supportare e garantire flussi prevedibili di ricavi ricorrenti nell’attuale economia service-driven.

Più nello specifico:

attraverso il cruscotto Pure1 Assets, i partner possono garantire un servizio privo di interruzioni e analizzare chiaramente i costi al momento dei rinnovi grazie a workflow intelligenti. Sfruttando la visibilità sugli abbonamenti in scadenza e le raccomandazioni proposte dalla AI, i partner possono trasformare i rinnovi in un momento di pianificazione e crescita per aumentare il fatturato scoprendo nel contempo nuovi progetti IT. Digital master services agreement: il Pure Partner Program offre la possibilità di adottare un nuovo modello di acquisto self-service che permette ai clienti di abbonarsi a ulteriori servizi Evergreen//One all’interno di Pure1. Il nuovo modello comprende un margine per il partner e la totale visibilità dell’account per consentire al partner di monitorare la crescita del fatturato.

il Pure Partner Program offre la possibilità di adottare un nuovo modello di acquisto self-service che permette ai clienti di abbonarsi a ulteriori servizi Evergreen//One all’interno di Pure1. Il nuovo modello comprende un margine per il partner e la totale visibilità dell’account per consentire al partner di monitorare la crescita del fatturato. Partner intelligence estesa: in un’ottica di ampliamento delle funzionalità di partner intelligence già disponibili, oggi i partner dispongono di nuovi insight come KPI, trend e opportunità di crescita sui singoli account, oltre a un’analisi delle performance di piattaforma che evidenzia le opportunità di upselling e miglioramento della customer experience.

in un’ottica di ampliamento delle funzionalità di partner intelligence già disponibili, oggi i partner dispongono di nuovi insight come KPI, trend e opportunità di crescita sui singoli account, oltre a un’analisi delle performance di piattaforma che evidenzia le opportunità di upselling e miglioramento della customer experience. Gestione semplificata della fatturazione: Pure Partner Invoice Management fornisce funzioni per il reporting self-service delle fatture, API e un cruscotto: tutti strumenti grazie ai quali i tempi di riconciliazione vengono significativamente ridotti se non addirittura eliminati.

I vincitori dei Pure Partner Award

Pure Storage non solo ha presentato le novità del Pure Partner Storage, ma ha anche annunciato i vincitori dei 2024 Pure Partner Award, premiati per l’eccezionale crescita del fatturato, la realizzazione di soluzioni innovative, l’introduzione di nuove proposte presso i clienti e non solo,

Di seguito i vincitori del Pure Storage Partner Award 2024:

Worldwide Partner of the Year: CDW

Fastest Growth Partner of the Year: AHEAD

Subscription Partner of the Year: Presidio

Trailblazer Partner of the Year: Insight

Breakout Alliance Partner of the Year: NVIDIA

MSP Partner of the Year: TierPoint

GSI Partner of the Year: NTT

Distribution Partner of the Year: Arrow EMEA

Innovator Partner of the Year: WWT

Americas Partner of the Year: SHI

APJ Partner of the Year: ATTURA

EMEA Partner of the Year: Bechtle

LATAM Partner of the Year: Kyndryl

Dichiarazioni

“Nel panorama aziendale attuale, l’importanza di un solido ecosistema di partner non può essere sopravvalutata. Sia i fornitori di tecnologia che i partner riconoscono lo sforzo collettivo necessario per fornire soluzioni complete ai clienti, e l’enfasi su un modello di fornitura basato sui servizi è fondamentale. Il Pure Partner Program, in continua evoluzione e affiancato dai più recenti miglioramenti della piattaforma, svolge un ruolo fondamentale nel consentire ai partner di instaurare relazioni significative e a valore aggiunto con i clienti aziendali globali”, afferma Rob Brothers, Research VP, Datacenter and Support Services Program, IDC.

“Siamo orgogliosi di proporre ai nostri partner un programma di assoluto livello e ci impegniamo a creare nuovi modi attraverso i quali i partner possano aumentare il valore e trasformare i loro servizi. Questo annuncio sarà decisamente gradito ai partner che ricercano maggiore autonomia, flussi di ricavi ricorrenti prevedibili e garantiti, e una superiore capacità di ingaggio dei clienti”, aggiunge Geoff Greenlaw, Vice President, EMEA & LATAM Channel, Pure Storage.