L’Ivrea Canoa Club digitalizza lo Stadio della Canoa con Axis

Non solo sicurezza, ma anche monitoraggio dell’ambiente e delle sessioni sportive. È questo e molto altro ciò che Axis Communications, azienda specializzata nella sorveglianza video di rete, offre all’Ivrea Canoa Club. Axis ha creato per il club un’infrastruttura di videosorveglianza all’avanguardia.

Grazie alle sofisticate telecamere digitali ad alta definizione di Axis, il club sportivo può finalmente monitorare con estrema accuratezza le performance degli atleti nel canale dove sorge uno degli stadi canoistici più caratteristici a livello internazionale. E non solo.

La tecnologia di videosorveglianza a supporto delle attività sportive outdoor dell’Ivrea Canoa Club

La collaborazione di Axis con l’Ivrea Canoa Club si inserisce nel quadro del progetto Onde Digitali promosso in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino, che mira alla creazione di una robusta infrastruttura tecnologica per valorizzare le attività sportive outdoor, migliorare la sicurezza ambientale e del patrimonio, supportare la protezione civile e promuovere il turismo attraverso l’utilizzo di telecamere digitali ad alta definizione e sensori IoT. In questo contesto, Axis ha fornito allo Stadio della Canoa d’Ivrea un sistema di videosorveglianza con telecamere ad alte prestazioni progettate per ambienti umidi.

Con la sua peculiare posizione all’interno di un canale semi-naturale derivato dalla Dora Baltea e perfettamente integrato nel tessuto urbano, lo Stadio della Canoa di Ivrea è un impianto unico al mondo nel panorama delle acque mosse, classificato di 4° grado per una lunghezza di 230 metri e attrezzato con 60 porte da slalom che, in determinate condizioni, consente impegnativi allenamenti tecnici in acqua instabile a centinaia di canoisti provenienti dai più importanti centri agonistici nazionali e internazionali.

Presidiando i punti più strategici di questo canale dalla conformazione unica, le telecamere installate da Axis catturano le diverse fasi atletiche sia durante gli allenamenti dell’Ivrea Canoa Club, sia nel corso degli eventi ufficiali, sostituendo con straordinaria efficacia le registrazioni manuali e garantendo un grande supporto ad allenatori e atleti che, potendo rivedere ogni più piccolo dettaglio delle performance nelle riprese video in alta qualità, hanno più possibilità di migliorare la tecnica e, dunque, i risultati in gara.

Inoltre, anche i giudici di gara possono beneficiare di un alleato in più nel corso delle competizioni: ad esempio, in occasione della Coppa del Mondo 2024 di Canoa Slalom, per la prima volta le telecamere del canale sono state utilizzate come VAR, permettendo di verificare in modo puntuale le prestazioni degli atleti.

Le telecamere installate presso lo Stadio dell’Ivrea Canoa Club

Le telecamere scelte per realizzare l’impianto dell’Ivrea Canoa Club sono di due tipologie:

AXIS P3827-PVE Panoramic Camera, una robusta telecamera a cupola racchiusa in un alloggiamento in acciaio inossidabile elettrolucidato per uso navale (SS 316L). Dotata di certificazione DNV, è in grado di resistere agli effetti corrosivi dell’acqua, alle intemperie e agli urti (con classificazione IK11, NEMA 4X e IP66/67/68) e a temperature estreme comprese tra -40°C e 50°C. Offre un’eccellente qualità di immagine e dettagli forensi in 8 MP fino a 30 fps insieme a un ampio campo visivo fino a 100°. Con Lightfinder 2.0 e Forensic WDR, colori e dettagli restano nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità, mentre OptimizedIR assicura filmati chiari nella completa oscurità fino a 40 m senza illuminazione aggiuntiva.

AXIS P3827-PVE Panoramic Camera, una fotocamera multisensore da 7 MP per la copertura di aree estese. Offre un singolo flusso video uniforme e coerente con copertura panoramica orizzontale a 180° e verticale a 90° senza punti ciechi e acquisisce immagini ad alta risoluzione con dettagli fino a 30 fps. Grazie al raddrizzamento dell’orizzonte, le immagini sono equilibrate, mentre il bilanciamento del bianco e il tempo di esposizione sono ottimizzati automaticamente. Infine, entrambe includono un’unità di elaborazione di deep learning (DLPU) che migliora le capacità di elaborazione e archiviazione, raccoglie e analizza i dati on the edge.

Dall’analisi delle performance sportive al monitoraggio della sicurezza e ambientale

Nei mesi successivi all’installazione delle prime telecamere, ci si è resi conto che questa infrastruttura, nata principalmente per scopi sportivi, poteva diventare un ausilio prezioso anche al miglioramento della sicurezza di tutta la zona limitrofa del parco all’interno del quale scorre il canale. Così, sono state aggiunte nuove telecamere in diversi altri punti strategici per aumentare la sicurezza generale dell’area dello stadio dell’Ivrea Canoa Club, ad esempio rispetto alla protezione dagli atti vandalici, con grandi benefici anche per l’intera cittadinanza.

Inoltre, con l’aggiunta di specifici sensori IoT di rilevazione dell’altezza del fiume, sono state ampliate anche le funzionalità di monitoraggio ambientale delle telecamere, consentendo di controllare costantemente la piena e allertare la Protezione Civile in caso di rischio esondazione.

Dichiarazioni

“I benefici della nostra collaborazione con Axis per gli atleti, la cittadinanza e le istituzioni sono sotto gli occhi di tutti e ci auguriamo di aggiungere un numero sempre maggiore di telecamere Axis a copertura dell’intero canale”, commenta Matteo Magotti, volontario e socio con delega per comunicazione, media e tech dell’Ivrea Canoa Club. “In futuro, puntiamo a potenziare l’intero sistema con una regia dedicata per la revisione dei video completamente automatica integrata con funzionalità di IA, che trasformerà lo stadio in un vero e proprio campo di allenamento digitale all’avanguardia”.