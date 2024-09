Microsoft punta sui partner per accelerare la trasformazione digitale del Paese

In occasione dell’edizione 2024 del Microsoft Italia Partner Summit, Microsoft Italia ha annunciato nuove iniziative per promuovere un’adozione responsabile di soluzioni Cloud e AI Generativa da parte delle imprese italiane, attraverso l’ecosistema dei propri partner sul territorio. Tra queste, una serie di nuove risorse e opportunità strategiche legate al Microsoft AI Cloud Partner Program, programma volto a potenziare le aziende partner e nel loro ruolo di abilitatori di trasformazione digitale.

La collaborazione con l’ecosistema dei partner è una componente chiave della presenza di Microsoft nel Paese: i partner attivi in Italia sono oltre 15.000 e giocano un ruolo cruciale nel rendere disponibili le tecnologie più avanzate, contribuendo alla trasformazione digitale in ogni settore e dimensione aziendale, accelerando la produttività, promuovendo la crescita e garantendo i massimi livelli di sicurezza e compliance.

Inoltre, Microsoft sostiene gli ecosistemi di innovazione attraverso un fattore moltiplicatore del valore generato dalle sue piattaforme: è stato calcolato da IDC che per ogni dollaro fatturato da Microsoft, i partner focalizzati sui servizi per le aziende a livello globale generano un valore di 8,45 dollari, cifra che sale a 10,93 dollari per i partner che creano software e soluzioni sulle piattaforme Microsoft.

La crescita dei partner italiani

In Italia, nell’anno fiscale 2024, terminato nel giugno 2024, i partner hanno affiancato Microsoft nell’offrire soluzioni avanzate, sicure e scalabili con l’obiettivo di aiutare le aziende a crescere. Grazie all’ecosistema locale in questi mesi:

I partner hanno registrato un incremento del 30% delle vendite di soluzioni cloud Microsoft per le PMI , a conferma del supporto verso un comparto di aziende chiave per la crescita economica italiana.

, a conferma del supporto verso un comparto di aziende chiave per la crescita economica italiana. Il 93% dei progetti sul cloud Microsoft Azure è influenzato/gestito dai partner , che supportano le organizzazioni italiane nell’adozione e utilizzo di servizi cloud sicuri e scalabili

, che supportano le organizzazioni italiane nell’adozione e utilizzo di servizi cloud sicuri e scalabili I partner italiani presenti sul Microsoft Marketplace – la piattaforma per distribuire le applicazioni e servizi sviluppate dall’ecosistema Microsoft – hanno visto una crescita del 124% del fatturato rispetto all’anno precedente, confermando il valore dell’innovazione della rete di Partner Italiani e delle soluzioni proposte a livello globale

– la piattaforma per distribuire le applicazioni e servizi sviluppate dall’ecosistema Microsoft – hanno visto una del fatturato rispetto all’anno precedente, confermando il valore dell’innovazione della rete di Partner Italiani e delle soluzioni proposte a livello globale Inoltre, si è registrato un incremento del +110% YoY dell’utilizzo di soluzioni ISV su Cloud Microsoft Azure, evidenziando l’espansione delle soluzioni verticali sulla piattaforma Microsoft.

“I risultati di quest’anno sono una conferma importante del valore strategico della collaborazione con i nostri partner sul territorio come opportunità di crescita per le aziende e driver per l’accelerazione digitale dell’intero Paese. In Italia, lavoriamo con oltre 15.000 realtà che contribuiscono a offrire alle aziende tecnologie all’avanguardia, sicure e scalabili. Continuiamo insieme, anche attraverso il programma AI L.A.B., ad aiutare le imprese a cogliere le opportunità dell’AI generativa attraverso soluzioni avanzate, scenari d’uso innovativi e formazione per trarne il massimo vantaggio e sostenerle nell’affrontare le sfide di oggi e di domani”, ha commentato Sara Anselmi, Direttrice della divisione Global Partner Solutions di Microsoft Italia.

Nuove opportunità per accelerare su Cloud e AI in Italia grazie all’ecosistema dei partner

Secondo un recente studio di TEHA Group e Microsoft Italia, una diffusione pervasiva dell’AI generativa può produrre nel nostro Paese una ricchezza pari al 18% del PIL. Solo tra le PMI è stato calcolato un valore aggiunto di 122 miliardi nei prossimi 15 anni. Crescita dovuta anche un aumento della produttività, abilitata dai nuovi trend tecnologici: secondo la ricerca, il 47% delle imprese che sta usando l’AI generativa riferisce aumenti della produttività superiori al 5%.

Per accelerare ulteriormente il cambiamento, Microsoft mette a disposizione dell’ecosistema 20 nuove licenze di prodotto in tutto il mondo. Tra queste, Microsoft Copilot, Defender for Endpoint e GitHub, che verranno integrate nei pacchetti di vantaggi per i partner denominati Partner Launch, Partner Success Core e Partner Success Expanded. Questi pacchetti saranno ora disponibili per tutti i partner a livello mondiale e rappresentano un passo significativo verso la diversificazione e il potenziamento delle offerte disponibili. Inoltre, Microsoft ha destinato oltre 150 milioni di dollari al programma Azure Innovate, lanciato nel 2023, per sostenere i partner in tutto il mondo nell’integrazione dell’AI in applicazioni e analisi avanzate, facilitando lo sviluppo di soluzioni cloud-native.

Annunciati importanti risultati di AI L.A.B.: il programma per promuovere un’adozione responsabile dell’AI Generativa

Durante l’evento, sono stati annunciati risultati importanti legati ad AI L.A.B., il programma Microsoft per imprese, pubblica amministrazione, professionisti e studenti volto a massimizzare l’impatto positivo delle nuove tecnologie e sostenere un’adozione responsabile dell’AI generativa. Microsoft ha annunciato che il programma, che conta 30 partner attivi, a un anno dall’avvio ha visto 320 imprese attive nello sviluppare oltre 450 progetti di sperimentazione e adozione, di cui il 55% già in produzione su scenari aziendali. Oltre l’80% dei progetti in corso è guidato proprio dall’ecosistema di partner Microsoft che mettono a disposizione risorse e competenze per supportare le organizzazioni di ogni dimensione su tutto il territorio nazionale in ogni settore.

AI L.A.B. si arricchisce inoltre di nuove iniziative: AI LAB for Industry per stimolare l’adozione dell’AI presso le grandi aziende italiane nei diversi mercati verticali, AI L.A.B. for Italy per raggiungere le eccellenze del Made in Italy attraverso una collaborazione con le associazioni di categoria e AI L.A.B. for Good per fare leva sui nuovi scenari dell’AI Generativa per accelerare sull’inclusione sociale. Infine Microsoft Italia attiverà le AI Communities ovvero un programma di avvicinamento ad AI L.A.B. dedicato all’ecosistema dei partner che sfrutterà la partnership strategica con l’Associazione dei Partner Microsoft (IAMCP).

Microsoft potenzia la Formazione AI per i Partner

Essenziale in questo percorso di trasformazione è la formazione anche e soprattutto per i Partner Microsoft, da sempre in prima linea sul territorio. Per rispondere alla crescente domanda di competenze avanzate, Microsoft ha annunciato, a livello globale, l’espansione del programma di AI Partner Training con nuove giornate di formazione per offrire formazione sui temi dell’AI, accelerando la capacità dei partner di implementare soluzioni innovative. Attraverso workshop e bootcamp sull’intelligenza artificiale, l’azienda ha già formato oltre 818.000 professionisti a livello globale su tecnologie chiave come Azure, Copilot e Microsoft Fabric. In Italia, Microsoft ha lanciato il programma Cloud Champion, percorso di formazione online (Italia Cloud Champion) con contenuti e sessioni live sui trend tecnologici più impattanti. Il programma di formazione si amplia anche con eventi in presenza: tra questi il Power Women Award, ovvero un programma di mentorship dedicato allo sviluppo della leadership al femminile all’interno dell’ecosistema dei partner.

Partner of the Year Awards: Microsoft celebra l’eccellenza dei partner

L’evento è stata anche l’occasione per annunciare i vincitori dei Microsoft Partner of the Year Awards ovvero le realtà che si sono distinte per innovazione e contributi eccezionali alla trasformazione aziendale e all’impatto sociale. Microsoft Italia ha premiato Cluster Reply come Country Partner of the Year 2024, che si è distinto per il livello dell’offerta di soluzioni e servizi, per i risultati ottenuti nel mercato italiano e per la capacità dimostrata nel supportare la crescita dei propri clienti, oltre all’impegno all’interno dell’iniziativa AI L.A.B.

Inoltre, Microsoft Italia ha stilato una propria classifica locale, premiando con i Microsoft Italia Partner Awards 2024 altre realtà che hanno rappresentato delle eccellenze e che, in linea con la visione di Microsoft, sono state in grado di rispondere alle esigenze delle realtà del territorio realizzando progetti innovativi e di grande impatto strategico nei diversi segmenti. Oltre a Cluster Reply, si sono distinti:

Digital Innovator Champ Award

AI Transformation: Hevolus

App & Power Innovation: Altitudo

Business Applications: EOS

Copilot Heroes: EY

Infra Modernization: Var Group

Intelligent Data Platform: Porini

Security: Sorint.SEC

ISV Marketplace & Cosell: SAP

Digital Innovator Market Award