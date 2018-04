Fujitsu e NetApp fanno l’infrastruttura semplice e pronta all’uso

NFLEX Converged Infrastructure elimina la complessità dai data center e gode di sviluppo e commercializzazione congiunta

Si chiama NFLEX Converged Infrastructure la soluzione sviluppata e commercializzata congiuntamente da Fujitsu e NetApp anche in EMEA. Progettata per eliminare la complessità dall’implementazione e dalla gestione di ambienti applicativi virtualizzati all’interno dei data center, NFLEX mette a disposizione delle medie e grandi aziende una soluzione infrastrutturale semplice e di pronto utilizzo.

La soluzione si caratterizza, infatti, per il dimensionamento modulare del sistema, il singolo punto di contatto unificato per ottenere l’assistenza di Fujitsu e NetApp, e la gestione di sistema integrata. La soluzione completa preconfigurata permette alle aziende di ridurre i costi di implementazione e funzionamento, e supporta la crescita del business scalando flessibilmente la capacità storage e di calcolo. Grazie a expansion pack preconfigurati flessibili, NFLEX può essere estesa all’aumentare dei workload.

Perno di NFLEX sono i nuovissimi server Fujitsu PRIMERGY CX400 M4 e i sistemi storage ibridi e all-flash NetApp. La soluzione single-rack, completa di risorse storage e di calcolo, migliora il delivery dei servizi con livelli prestazionali che possono essere ottimizzati in base alle necessità di business. Indipendentemente dal fatto che venga installata on-premises, nel cloud o in ambienti IT ibridi, la soluzione NFLEX aumenta le performance e la produttività del data center mettendo a disposizione servizi IT di maggior valore a costi ridotti.

Fujitsu e NetApp hanno progettato NFLEX all’insegna della facilità di utilizzo facendo leva su una collaborazione ventennale. Un elemento a cui è stata prestata particolare attenzione riguarda la significativa semplificazione dell’esperienza end-to-end dei clienti a partire dall’acquisto stesso. Questo approccio si applica anche a tutte le fasi di deployment e gestione operativa fino ad arrivare al supporto di sistema.

Il risultato è un’infrastruttura IT creata sulla base di una combinazione di ben collaudate tecnologie avanzate sostenute da una solida partnership di settore.