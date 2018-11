Iperconvergenza Cohesity nel listino di ICOS

By

Il VAD di Ferrara propone al suo canale una piattaforma in grado di semplificare e ottimizzare la gestione di dati secondari e applicazioni

La piattaforma iperconvergente per la gestione di dati secondari e applicazioni della californiana Cohesity è ufficialmente entrata nel listino di ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni IT di livello enterprise.

Stando all’accordo, la piattaforma Cohesity – disponibile sia come appliance “chiavi in mano” sia come soluzione software implementabile su specifiche architetture hardware di riferimento – sarà a disposizione del canale del VAD di Ferrara.

Nello specifico, Cohesity garantisce ai data center dei clienti la stessa scalabilità e agilità dei grandi servizi cloud pubblici (web-scale), permettendo loro di conservare il massimo controllo sul proprio ambiente IT.

Gran parte dei dati oggi gestiti dalle aziende (fino all’80%) sono, infatti, considerati secondari: backup, testing&development, files&objetcs, analytics, ricadono in questa categoria. I prodotti tradizionali per conservare e gestire dati secondari e applicazioni sono compartimentati e inefficienti, e rendono difficile l’accesso e l’utilizzo delle risorse.

Tutto il buono dell’iperconvergenza definita dal software

Cohesity ridefinisce l’infrastruttura enterprise per dati secondari e applicazioni grazie a una soluzione iperconvergente software-defined che fornisce semplicità di livello web-scale eliminando i “silos” e riportando i dati nella piena disponibilità di chi li deve utilizzare.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Riccardo Maiarelli, CEO di ICOS: «Grazie a Cohesity ancora una volta abbiamo la possibilità di proporre ai nostri partner una soluzione caratterizzata da capacità uniche e differenzianti, pronta per rispondere alle sfide più attuali poste ai business dall’evoluzione della tecnologia».

Dal canto suo, Johannes Kunz, senior director, Channel Sales EMEA, Cohesity, si è detto fiducioso «che ICOS sarà in grado di supportare l’espansione di Cohesity in tutta Italia e di portare le nostre soluzioni alle aziende che stanno affrontando delle problematiche per gestire lo storage e il backup dei dati secondari nei loro ambienti complessi».

Come di consueto l’impegno di ICOS nella proposizione delle soluzioni Cohesity sarà caratterizzato da un approccio che unisce una gamma di servizi a valore alla fase più prettamente commerciale. I partner che decideranno di rivolgersi a ICOS per l’approvvigionamento dei prodotti Cohesity potranno fruire di un supporto che va dalla consulenza di prevendita, alla formazione tecnico/commerciale, all’affiancamento nella ricerca e creazione di opportunità di business.

Fin da ora gli operatori possono rivolgersi ICOS per qualsiasi informazione o approfondimento riguardo la partnership e le soluzioni Cohesity.