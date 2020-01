Come si costruisce una Customer Journey di successo?

Scoprilo a Milano l’11 febbraio 2020 con l’appuntamento gratuito organizzato da VTENEXT in collaborazione con il Master Partner ITTweb e Diennea, partner Magnews

Per scoprire come costruire una Customer Journey di successo VTENEXT ha organizzato in collaborazione con il Master Partner ITTweb e Diennea, partner Magnews, un evento gratuito che si terrà l’11 febbraio, alle ore 16.30, PRESSO l’Istituto Piero Pirelli in viale Fulvio Testi, 223, a Milano.

I temi di cui si discuterà per approfondire l’argomento della Customer Journey saranno:

Strategia alla base di una Customer Journey di successo;

Orchestrazione della Customer Journey;

Strumenti per l’abilitazione della Customer Journey;

Analisi dei dati e consulenza per il miglioramento performance delle strategie con il Team di Data Science;

Machine Learning e A.I. per l’automatizzazione e l’ottimizzazione dei processi finalizzati all’incremento del ROI.

Le premesse da cui parte l’incontro sono che per rendere unica la Customer Experience con il proprio brand è necessario conoscere, analizzare ed automatizzare il Customer Journey per creare esperience il più personali ed efficaci possibili.

Durante l’evento si scoprirà come un CRM process Driven come vtenext integrato ad una piattaforma di Digital Marketing come MagNews, permette proprio di costruire una Customer Journey di successo.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, previa iscrizione e conferma della stessa.