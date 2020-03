Bluetooth LE per gestire da remoto gli inventari di oltre 200 negozi

Come gestire da remoto l’inventario di oltre 250 magazzini disseminati in Nord America? Perchè il Bluetooth Low Energy è la risposta wireless ideale per monitorare in tempo reale e da remoto la movimentazione dei prodotti? A queste e altre domande risponde BluEpyc assieme ai Partner nel webinar dell’8 aprile 2020

BluEpyc, la Business Unit del Gruppo Softwork dedicata ai sistemi Bluetooth Low Energy (Beacon, EchoBeacon e Gateway), organizza l’8 aprile alle ore 17.00 il webinar “BLE for Remote Vendor Managed Consigned Inventory”: 30 minuti per condividere con l’audience la soluzione di inventario da remoto, partendo dal bisogno da soddisfare, passando attraverso le sfide che la tecnologia ha superato, per arrivare all’esito e ai benefici visti da diversi attori (produttore e punto vendita).

Tema centrale dell’incontro on line è l’esperienza di un produttore canadese che, grazie alla soluzione Bluetooth Low Energy basata su cloud, può procedere all’inventario da remoto dei suoi prodotti di alto valore negli oltre 250 punti vendita disseminati in Nord America: primo esito di questo progetto, la visibilità ogni giorno dei prodotti a magazzino presso i rivenditori di tutto paese!

Frutto della collaborazione con i partner PTS da New York e RFID Canada da Toronto, la soluzione poggia sui Beacon BLE apposti ai prodotti, che dialogano con gli Industrial Gateway: quando il prodotto lascia il negozio, il sistema crea in automatico un alert in tempo reale e aggiorna lo status dell’inventario.

Il risultato di questo continuo monitoraggio è l’ottimizzazione della gestione ordini e la maggiore efficienza nella spedizione dei prodotti, mantenendo sempre un alto livello di precisione e accuratezza dell’inventario di tutti gli oltre 250 store.

Nel corso del webinar il pubblico potrà scoprire come:

– eliminare i controlli fisici presso ogni punto vendita,

– migliorare i tempi di pagamento e cash flow

– migliorare i cicli di produzione, in sintonia con le vendite.

Quali i benefici per il retailer, generati dalla soluzione?

– aumento delle vendite

– aumento della Customer Satisfaction

– inventari più precisi e accurati.

Gli speaker saranno Bob Moroz – titolare di RFID Canada; Brad Horn, presidente di PTS Mobile; Paola Visentin (COO) e Francesco Damiani (BLE Sales Specialist) per BluEpyc

Per registrarsi grtuitamente al webinar, basta CLICCARE QUI