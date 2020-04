L’ingresso di Nigel Gilhespy sottolinea l’impegno del VAD verso una strategia incentrata sui servizi e la creazione di valore allineata alle esigenze di reseller e vendor

Exclusive Networks ha scelto Nigel Gilhespy come Global Head of Professional Services & Consulting, confermando il suo impegno nel sostenere il successo dei clienti e trasferire valore strategico a reseller, progetti e territori in tutto il mondo. Nel suo nuovo ruolo, Nigel apporterà la sua vasta esperienza nella costruzione e gestione di servizi professionali e di consulenza globali, e di organizzazioni per il delivery dei progetti, per creare un concentrato formidabile di servizi di Exclusive Networks che generino valore e margini per il canale.

“Il ruolo della tecnologia sta cambiando, è più orientato all’output ed è fondamentale per il successo dei progetti tecnologici man mano che la complessità aumenta, la velocità dell’innovazione accelera e il divario delle competenze si allarga ulteriormente. Di conseguenza, l’evoluzione verso i servizi gestiti e un aumento della fornitura di servizi professionali è la chiave per affrontare tali tendenze e colmare le lacune. Un approccio “Services 1st” per noi e i nostri reseller crea più valore ed è l’ossigeno per una crescita sostenibile” ha dichiarato Andy Travers, EVP Worldwide Sales and Marketing di Exclusive Networks.

“Nigel ha l’esperienza di cui abbiamo bisogno per assumere questa nuova posizione avendo dimostrato grandi capacità di leadership e innovazione in ruoli simili per vendor di hardware e software, nonché per i service provider e le organizzazioni di canale. Il suo obiettivo chiave è innovare in modo strategico e lavorare con i rivenditori e i nostri team di servizi esistenti in tutto il mondo per perfezionare e armonizzare un insieme di servizi globali che possano essere proposti semplicemente e fruiti facilmente – aiutando i reseller a differenziarsi, creare valore e crescere velocemente!”

In oltre 30 anni di esperienza nelle reti, nel cloud e nella sicurezza informatica, NiGel Gilhespy ha trascorso quasi 20 anni ricoprendo ruoli manageriali di alto livello occupandosi della creazione e sviluppo di servizi professionali e di organizzazioni di consulenza in EMEA e in tutto il mondo. Nigel proviene da Optiv, dove è stato Head of Professional, Advisory and Managed Services (EMEA), e ha ricoperto posizioni simili presso Juniper Networks, Palo Alto Networks ed Equinix.

“Sono molto lieto di entrare a far parte di Exclusive Networks e ho già notato la diversità e la qualità dei servizi offerti regolarmente da Exclusive a system integrator e reseller”, ha affermato Nigel Gilhespy. “Vi è certamente spazio per l’innovazione e l’armonizzazione di servizi strategici su base globale ed è una sfida che mi stimola molto. Mantenere stretti legami con i nostri vendor e reseller sarà molto importante per garantire la rilevanza e il valore del nostro portafoglio di servizi e aiutare i reseller a passare a un approccio mentale e a un modello di business “Services 1st”, e questo è vera creazione di valore”.