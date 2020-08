Grazie al programma interattivo di Nutanix sarà possibile collegarsi da qualsiasi parte del mondo

Si terrà in live streaming dall’8 all’11 settembre, .NEXT Digital Experience, l’evento tutto digitale organizzato da Nutanix, specialista nell’enterprise cloud computing, e di cui in questi giorni è stato presentato il programma ufficiale.

L’evento, virtuale e interattivo, riunirà visionari, sviluppatori e leader IT di tutto il mondo per condividere le ultime novità in materia di cloud ibrido e multicloud, infrastrutture per data center, storage, end-user computing, database e altro ancora.

Tra i principali relatori dell’evento spiccano:

Luvvie Ajayi – autore pluripremiato e stratega digitale

Mike Rowe – produttore esecutivo, presentatore e autore di best seller

Simon Sinek – autore di fama mondiale e oratore motivazionale

Zach Woods – attore cinematografico e televisivo

Trevor Noah – presentatore del Daily Show insieme a Trevor Noah

Nel corso di tutti i gironi dell’evento, Nutanix presenterà le ultime novità tecnologiche in ambito data center e cloud.

Giorno 1, keynote di apertura: Dheeraj Pandey , Presidente, fondatore e CEO di Nutanix esplorerà il futuro del cloud computing aziendale e rifletterà su come sta cambiando il modo di operare nei diversi settori di tutto il mondo.

Giorno 2, keynote di apertura: Il management di Nutanix e gli esperti di settore proporranno una sessione demo che mostrerà gli ultimi ed entusiasmanti sviluppi della tecnologia cloud aziendale.

Giorno 2, keynote di chiusura: Nutanix concluderà .NEXT con un aggiornamento sulla sicurezza in un mondo multicloud, a cui seguirà uno spettacolo di varietà, adatto alle famiglie.

Per entrare in contatto con i partner Nutanix, l’evento prevede anche uno “spazio espositivo” virtuale dove i partecipanti potranno esplorare e scoprire nuovi modi per rinnovare e ottimizzare i propri datacenter. La piattaforma digitale .NEXT fornirà infatti laboratori pratici che includeranno sessioni live con i Test Drive Nutanix, offrendo ai partecipanti una modalità coinvolgente – ma senza contatto – per provare le ultime innovazioni Nutanix da remoto.

Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a sessioni di networking interattivo, con live chat e Q&A, incontri video interattivi, 1:1, corsi di formazione, opportunità di certificazione e sessioni tenute da esperti su un’ampia gamma di argomenti, tra cui:

Cloud ibrido e Multicloud

Automation, Operations e DevOps

Business Continuity e Disaster Recovery

End-User Computing

Databases e Applicazioni Business

Infrastrutture iperconvergenti

Sicurezza

Storage e Data Services

Inoltre, negli stessi giorni, si terrà il Partner Nutanix Xchange un evento anch’esso virtuale organizzato per giovedì 10 settembre per le Americhe e venerdì 11 settembre per EMEA e APJ. L‘evento includerà keynote del management Nutanix, breakout session dedicate ai partner e una premiazione virtuale dei partner.

.NEXT sarà supportato da importanti sponsor che fanno parte del crescente ecosistema Nutanix, tra cui Fujitsu, HPE, Intel e Lenovo, diamond sponsor dell’evento.

La partecipazione a .NEXT è gratuita e l’evento virtuale si svolgerà in tre fusi orari e in più lingue. E’ possibile registrarsi sul sito web .NEXT Digital Experience dove sono disponibili informazioni aggiornate sui relatori e sulle tematiche trattate.