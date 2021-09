Zetes rinnova il parco dispositivi di Coop Svizzera

Zetes, specialista nella gestione della supply chain, ha fornito un nuovo parco di terminali portatili a oltre 2.200 punti vendita del Gruppo Coop Svizzera. La fornitura include 10.000 personal shopper Zebra PS20 per i clienti e 13.500 computer mobili Datalogic Memor 20 per i dipendenti dei punti vendita. Lo scopo era rinnovare il vecchio pool di dispositivi, precedentemente fornito da Zetes, per garantire processi integrati nei vari punti vendita.

Coop è una delle più grandi aziende di vendita retail e all’ingrosso in Svizzera. Organizzata in forma di cooperativa con circa 2,5 milioni di soci e quasi 91.000 dipendenti, nel 2020 il Gruppo Coop ha generato un fatturato totale di 30,2 miliardi di franchi svizzeri. Zetes è partner di Coop per l’hardware dal 2009 e aveva già fornito le soluzioni precedenti, che saranno progressivamente sostituite con i nuovi terminali.

I terminali portatili Datalogic in formato smartphone saranno distribuiti al personale dell’area vendite nei supermercati e permetteranno di mantenere un accurato livello di scorte a scaffale e a magazzino. I terminali full-touch con sistema operativo Android dispongono di un potente motore di scansione 2D con una risoluzione nell’ordine di megapixel, che consente di scansionare rapidamente tutti i codici a barre dei prodotti. Ciò permette ai dipendenti di accedere istantaneamente e in tempo reale ai livelli di scorte, apportando modifiche dove necessario.

I compatti personal shopper Zebra PS20 fungono da assistenti personali per i clienti nei punti vendita Coop. I codici a barre dei prodotti vengono scansionati quando vengono inseriti nei carrelli della spesa, senza necessità di rimuovere il dispositivo dal supporto. I dispositivi sono dotati di app Android interattive che mostrano informazioni aggiuntive sui prodotti oppure consigli per l’acquisto attinenti.

Nell’ambito del contratto di servizio, Zetes si assume la gestione completa e l’organizzazione dell’intero parco dispositivi, garantendo l’aggiornamento del sistema operativo e delle versioni firmware. Per i computer mobili di Datalogic, Coop utilizza anche la piattaforma di servizi Zetes TotalCare, una soluzione basata sul Web per la gestione di dispositivi mobili che comprende manutenzione e riparazione.

“Sono rimasto entusiasta dell’implementazione senza problemi e precisa di 13.500 Memor, con consegna parallela di 10.000 PS20”, spiega August Harder, responsabile IT presso Coop Svizzera. Harder si è detto particolarmente colpito dal fatto che “Zetes sia stata in grado di consegnare il nuovo computer portatile Datalogic Memor 20 in grandi quantità, nonostante il modello fosse stato presentato al pubblico solo poco prima dell’inizio del progetto”.