Genetec introduce nuove funzionalità di Security Center SaaS

Genetec, specialista mondiale per le soluzioni software per la sicurezza fisica delle imprese, ha introdotto nuove funzionalità investigative all’interno di Security Center SaaS, progettate per aiutare le aziende a risolvere gli incidenti con maggiore tempestività e a ripristinare i processi operativi in tempi rapidi anche nei casi in cui le indagini coinvolgano molteplici siti, sistemi eterogenei e telecamere di diversi produttori.

Gli incidenti di sicurezza spesso impattano su diverse strutture, campus o aree geografiche, richiedendo l’analisi di filmati e dati provenienti da decine o addirittura migliaia di dispositivi multi-brand. Gli addetti alla sicurezza si trovano spesso a operare partendo da informazioni limitate o incomplete, inoltre, i sistemi chiusi, concepiti per ambienti del singolo vendor, unitamente alla frammentarietà dei tool di indagine tradizionali, rappresentano un ostacolo alla reattività degli addetti, soprattutto quando l’analisi deve essere condotta rapidamente, su differenti sedi, sistemi e telecamere.

In continuità con le funzionalità di ricerca intelligente introdotte lo scorso anno, Genetec offre oggi un’esperienza di analisi che permette di operare con maggiore efficienza in contesti complessi. Grazie alla correlazione costante tra prove, decisioni e informazioni di contesto — dalla segnalazione iniziale dell’incidente fino alla chiusura del caso — si evita di riavviare le ricerche o duplicare il lavoro man mano che l’indagine si sviluppa.

“In presenza di un incidente, il personale della sicurezza deve agire con tempestività e seguire lo sviluppo dell’indagine ovunque essa conduca, anche partendo da scarsi dettagli iniziali”, ha dichiarato Anne-Cécile Millot-Tournier, Product Group Director, Intelligent Automation di Genetec . “A differenza degli strumenti progettati per sistemi chiusi e mono-vendor, le nuove funzionalità investigative di Security Center SaaS sono pensate per i clienti che vogliono il meglio dal loro sistema di sicurezza e consentono di operare su migliaia di telecamere, ecosistemi misti e multi-sito, senza dover cambiare sistema o avviare ricerche separate ogni volta che emergono nuovi indizi”.

Ricerca rapida delle prove e ottimizzazione della gestione dei casi

Le funzioni investigative di Security Center SaaS sono state progettate sulla base dei flussi di lavoro reali di operatori e investigatori. Spesso, infatti, un’indagine scaturisce da segnalazioni sommarie o dettagli minimi, come un orario approssimativo o un elemento distintivo sull’abbigliamento di una persona sospetta. Grazie alla ricerca avanzata in linguaggio naturale basata su IA, queste descrizioni quotidiane vengono trasformate istantaneamente in parametri di ricerca che sono in grado di scandagliare i flussi video di più sedi e telecamere di brand diversi. Il sistema permette poi di perfezionare i risultati incrociando indizi contestuali, quali la posizione geografica, le attività correlate nell’area e la sequenza degli eventi prima e dopo l’incidente.

Una volta individuati i filmati pertinenti, gli operatori possono convalidare e perfezionare i risultati attraverso un’anteprima sulla timeline. Questo strumento permette di valutare rapidamente i video, confermare i momenti chiave e restringere gli intervalli temporali senza dover caricare o visionare intere registrazioni. In tal modo, è possibile seguire gli spostamenti di persone, veicoli e oggetti da una scena all’altra e visualizzarne i movimenti tramite l’analisi direzionale. In questo modo la dinamica degli eventi risulta chiara e immediata, eliminando la necessità di ore di visione dei video.

Il progredire dell’indagine consente di consolidare le prove all’interno di un unico caso, offrendo così una visione d’insieme completa dell’incidente. Clip video, istantanee e materiali correlati vengono organizzati automaticamente in ordine cronologico e arricchiti con tag e informazioni contestuali; il risultato è uno storyboard coerente che illustra il nesso tra i diversi eventi. Grazie al continuo miglioramento delle procedure investigative di Security Center SaaS, le nuove funzionalità avanzate di IA consentono ora di automatizzare i riepiloghi dei filmati e velocizzare la reportistica. Questa soluzione non solo semplifica l’analisi dei risultati, ma rende più immediata la comunicazione con i decision-maker e assicura una chiusura più rapida dei casi.

Un’unica piattaforma investigativa per installazioni di sicurezza su larga scala

Le nuove funzionalità unificano strumenti avanzati — quali la ricerca in linguaggio naturale, il rilevamento delle somiglianze, il monitoraggio dei varchi di ingresso e uscita, l’analisi contestuale e l’analisi visiva dei percorsi — all’interno di un sistema integrato per la gestione dei casi e delle prove. I professionisti della sicurezza possono così passare senza interruzioni dal monitoraggio in tempo reale alla fase di indagine attiva, raccogliendo e analizzando le prove per poi condividere i risultati in modo sicuro con i vari responsabili, sia interni che esterni all’azienda, il tutto lavorando con un’unica interfaccia.

Il rilascio delle nuove funzionalità per gli utenti di Security Center SaaS inizia da febbraio 2026, con un piano di aggiornamenti costanti per l’integrazione di ulteriori strumenti. Questa evoluzione permetterà alle imprese di ridurre i tempi d’indagine da ore a pochi minuti, accelerando il ripristino della normale operatività dopo ogni incidente. L’intero processo garantisce la massima trasparenza, assicurando che l’operatore mantenga sempre il pieno controllo sui criteri che conducono alla risoluzione del caso.