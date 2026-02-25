Storage centrale per il futuro della sorveglianza basata sull’AI

L’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente il settore della videosorveglianza, abilitando funzionalità avanzate come l’analisi in tempo reale, il riconoscimento facciale e il rilevamento automatico delle anomalie. Queste funzionalità, tuttavia, comportano una crescita esponenziale dei volumi di dati da gestire: le telecamere ad alta risoluzione – HD, 4K e persino 8K – generano flussi video estremamente elevati. A questo si aggiunge la necessità per le analytics AI di accedere rapidamente sia alle registrazioni live sia a quelle archiviate. Il risultato è una crescente domanda di soluzioni di storage in grado di supportare registrazioni continue ad alta velocità e accessi frequenti e casuali ai dati, entrambi essenziali per i carichi di lavoro di sorveglianza potenziati dall’AI.

Soddisfare le esigenze della sorveglianza potenziata dall’AI

Per rispondere a queste sfide, Toshiba ha sviluppato la nuova serie S300 AI, HDD ottimizzati specificamente per i carichi di lavoro della videosorveglianza basata sull’AI. Con capacità fino a 24TB e il supporto per un massimo di 64 flussi di telecamere più 32 flussi AI, questi drive sono progettati per garantire scalabilità e prestazioni elevate anche negli scenari più complessi. Gli HDD S300 AI di Toshiba sono realizzati per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e con un carico di lavoro annuale fino a 550TB, garantendo affidabilità e durata anche in ambienti mission-critical, dove la continuità operativa è essenziale.

Il valore degli HDD nella sorveglianza

Nonostante i progressi nella tecnologia di archiviazione SSD, gli HDD rimangono la scelta prevalente per la sorveglianza, specialmente nei sistemi su larga scala. Il motivo principale è il costo per capacità: gli HDD offrono un vantaggio da sei a dieci volte superiore rispetto agli SSD, rendendoli l’unica soluzione valida per l’archiviazione di petabyte di dati video per lunghi periodi. Inoltre, i carichi di lavoro sono prevalentemente sequenziali, una caratteristica che si adatta perfettamente all’architettura degli HDD, consentendo registrazioni e riproduzioni affidabili anche in presenza di analisi AI sovrapposte.

Gli investimenti in R&D di Toshiba non si concentrano solo sull’aumento della capacità, ma anche sull’ottimizzazione delle prestazioni del carico di lavoro AI. La serie S300 AI è ottimizzata per i modelli di accesso casuale aggiuntivi introdotti dall’AI, così da garantire un rapido recupero dei dati per l’analisi in tempo reale. Particolare attenzione viene inoltre riservata all’efficienza energetica e alla sostenibilità: gli HDD sono altamente riciclabili, con la maggior parte dei componenti realizzati in alluminio e rame, e nei carichi di lavoro sequenziali, presentano consumi energetici competitivi rispetto agli SSD.

Affidabilità, compatibilità e garanzia per il futuro

L’impegno di Toshiba per la qualità si riflette in ogni aspetto degli HDD per la sorveglianza: caratteristiche quali i sensori di vibrazione rotazionale, l’ampio intervallo di temperature operative e firmware avanzati garantiscono un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili, come gli armadi non climatizzati e i sistemi RAID multi-bay. I drive Toshiba vengono sottoposti a test approfonditi per verificarne la compatibilità con i principali sistemi NVR e DVR, semplificando l’integrazione e riducendo il rischio di perdita di dati.

Inoltre, uno dei punti di forza spesso sottovalutati degli HDD è la loro standardizzazione: grazie a formati e interfacce uniformi, i drive sono facili da integrare, sostituire e aggiornare, assicurando compatibilità a lungo termine e protezione dell’investimento.

“Con l’evoluzione continua dell’intelligenza artificiale, anche i requisiti nel campo della videosorveglianza sono destinati a crescere. Toshiba conferma il proprio impegno nello sviluppo di HDD ad alta capacità, sempre più ottimizzati per le applicazioni di sorveglianza basate sull’AI. Attraverso l’HDD Innovation Lab, Toshiba supporta clienti nella progettazione di architetture di storage ibride, in cui HDD e SSD lavorano insieme per offrire il giusto equilibrio tra capacità, prestazioni e costi”, afferma Rainer W. Kaese, Senior Manager, HDD Business Development di Toshiba Electronics Europe. “L’obiettivo di Toshiba è chiaro: fornire soluzioni di archiviazione affidabili, scalabili e pronte per il futuro, in grado di supportare sia le piccole imprese sia le grandi reti di sorveglianza, nell’era della sicurezza basata sull’AI”.