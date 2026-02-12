Sensormatic Solutions amplia il proprio ecosistema: partnership strategiche in mostra a EuroShop 2026

Sensormatic Solutions, il principale portafoglio globale di soluzioni per il retail di Johnson Controls (NYSE: JCI), presenterà a EuroShop 2026 un ecosistema ampliato di collaborazioni tecnologiche. Sulla base del suo impegno verso un’innovazione retail aperta, connessa e pronta per il futuro, il brand evidenzierà le nuove partnership e collaborazioni potenziate con Keonn, Indyme e Solink. Insieme, queste sinergie rafforzano le capacità di Sensormatic Solutions in ambito di gestione intelligente dell’inventario, prevenzione delle perdite, operazioni in-store e video analytics, aiutando i retailer a operare in modo più efficiente, proteggere gli asset e offrire esperienze di qualità ai clienti.

I visitatori di EuroShop 2026 potranno sperimentare queste soluzioni dal vivo presso il padiglione 6, Stand C01, dal 22 al 26 febbraio 2026.

Inventory Intelligence potenziata, con Keonn

Sensormatic Solutions e Keonn annunciano una nuova collaborazione tecnologica volta ad automatizzare i conteggi dell’inventario e a potenziare la visibilità in tempo reale degli articoli. Grazie all’integrazione del sistema di localizzazione AdvanTrack 600 di Keonn Technologies con la piattaforma TrueVUE Cloud per la gestione avanzata dell’inventario, i retailer possono ottenere una panoramica più precisa sulla posizione, sui movimenti e sui livelli di stock dei prodotti.

La collaborazione permette il conteggio ciclico automatizzato (Hands Free Cycle Counting), progettato per fornire dati estremamente accurati e quasi in tempo reale sulla posizione della merce grazie alla lettura RFID autonoma dall’alto. Questa integrazione consente ai retailer di:

Ottenere una precisione superiore dell’inventario e garantire l’integrità del planogramma.

Ridurre le operazioni di conteggio manuale, permettendo al personale di dedicarsi maggiormente al servizio clienti.

Migliorare la disponibilità a scaffale e incrementare le vendite grazie a una gestione più efficace del riassortimento.

«Oggi, sapere semplicemente cosa è in stock non basta più, e sempre più team aziendali hanno la necessità di conoscere anche la posizione precisa degli articoli all’interno delle proprie operazioni», ha dichiarato Myron Burke, Solutions Management Leader di Sensormatic Solutions. «Le funzionalità RFID autonome dall’alto di AdvanTrack 600 offrono ai retailer le informazioni strategiche necessarie per garantire esperienze omnicanale fluide e senza interruzioni».

Migliorare la prevenzione delle differenze inventariali e le operazioni di negozio con Indyme

Sensormatic Solutions amplia ulteriormente il proprio portafoglio di soluzioni per la loss prevention grazie a una collaborazione strategica con Indyme, integrando tecnologie chiave come Freedom Case, SmartDome e i pulsanti di assistenza clienti SmartResponse.

Queste soluzioni consentono ai retailer di:

Proteggere i prodotti ottimizzando le risorse, grazie alle uniche vetrine blindate self-service disponibili a livello globale.

Dissuadere i malintenzionati e ridurre le perdite con sistemi di deterrenza attiva facili da implementare.

Rispondere più rapidamente alle richieste dei clienti, riducendo le mancate vendite e aumentando la fidelizzazione.

«La collaborazione è sempre stata al centro della nostra filosofia di innovazione», ha dichiarato Tony D’Onofrio, presidente di Sensormatic Solutions. «Integrare le soluzioni Indyme nel nostro portafoglio di prevenzione delle differenze inventariali permetterà ai retailer di soddisfare le aspettative dei clienti senza compromettere la sicurezza».

Grazie a questa partnership, i clienti di Sensormatic Solutions potranno acquistare una gamma di prodotti Indyme direttamente attraverso i canali di vendita già attivi e integrarli facilmente nelle infrastrutture dei negozi esistenti.

Video Intelligence avanzata con Solink

Sensormatic Solutions presenterà anche la piattaforma di video intelligence basata su AI di Solink, che integra video, AI e dati operativi per supportare i retailer nel rilevare e validare i rischi più rapidamente, offrendo visibilità in tempo reale per consentire ai team di agire con sicurezza.

La piattaforma AI di Solink è progettata per permettere ai retailer di:

Ricevere notifiche su attività sospette in tempo reale.

Semplificare le indagini collegando video, POS e altre fonti di dati.

Rafforzare le relazioni con le forze dell’ordine grazie a insight più chiari e azionabili.

Facendo emergere anomalie e collegando gli eventi ai video, Solink aiuta i team di protezione degli asset e loss prevention a ridurre le perdite, accelerare la risoluzione dei casi e migliorare la sicurezza complessiva del negozio.

Un ecosistema connesso per il futuro del retail

“Oggi, i retailer affrontano sfide complesse che nessuna tecnologia può risolvere singolarmente,” ha dichiarato Sean Lee, General Manager e Vice President EMEA di Sensormatic Solutions. “Il nostro ecosistema di partner, che include Keonn, Indyme e Solink, riflette il nostro impegno nel fornire soluzioni integrate e scalabili che aiutano i retailer a operare in modo più intelligente, sicuro e redditizio”.