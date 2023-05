Prenotazione delle scrivanie facile con Logitech

Pensando a come ottimizzare gli spazi in ufficio, Logitech ha annunciato Desk Booking Solution, un software di prenotazione delle scrivanie. La soluzione offre ai dipendenti che lavorano in modalità ibrida una migliore esperienza di hotdesking. Ma anche una maggiore capacità di gestire le postazioni di lavoro condivise in azienda. Non a caso, la soluzione è disponibile sulla nuova Logi Dock Flex, creata appositamente per l’uso di scrivanie condivise.

Di fatto, il passaggio a un modello di lavoro ibrido ha dato alle aziende l’opportunità di rivalutare e ottimizzare gli spazi in ufficio, ma le ha anche messe di fronte alla sfida di motivare i dipendenti a tornare in ufficio.

Un software di prenotazione delle scrivanie che promuove la collaborazione tra colleghi

«Le aziende sono consapevoli dell’importanza di offrire ai propri dipendenti un modo semplice per pianificare le loro giornate in ufficio» , afferma Scott Wharton, Direttore Generale di Logitech Business. «Per realizzare Logi Dock Flex abbiamo adottato un approccio multidimensionale. Questo non solo dà risposta alle esigenze di prenotazione delle scrivanie ma promuove anche la collaborazione fra dipendenti. Logi Dock Flex offre inoltre al team IT e a chi gestisce gli ambienti di lavoro importanti informazioni su come la tecnologia e gli spazi in azienda vengono utilizzati».

Secondo un’indagine di McKinsey sul capitale sociale, in generale i dipendenti si sentono meno connessi con le persone all’interno dell’ambiente aziendale. Ora, grazie al Desk Booking Solution di Logitech, essi possono pianificare le giornate in ufficio con i loro team, prenotare una scrivania tramite Logi Tune e avvisare i colleghi tramite l’applicazione. Una volta sul posto, è sufficiente collegare Logi Dock Flex con un unico cavo USB per mettersi subito al lavoro.

Con le Desk Booking Solution di Logitech dipendenti da remoto meno isolati dai team

Forte di un display da 8 pollici, tre porte Usb sul davanti e altrettante nella parte posteriore, il dispositivo supporta un doppio display, dispone di connettività di rete e offre fino a 100 watt di potenza. In questo modo è possibile la connessione via Usb sia di device aziendali sia di quelli di proprietà di dipendenti e collaboratori. Questi ultimi potranno inoltre personalizzare la propria postazione di lavoro con sfondi e messaggi di assenza. Ma anche prenotare la scrivania e partecipare a meeting con un semplice tocco sul calendario grazie all’integrazione con l’app Logi Tune. Logi Dock Flex contribuirà a far sentire i dipendenti da remoto meno isolati dal resto del team di lavoro ma favorirà anche la loro presenza in ufficio.

La funzionalità multiservice di Logi Dock Flex offre ai team IT la possibilità di scegliere Microsoft Teams, Zoom Workspace Reservation o il servizio di prenotazione desk di Logitech. Quest’ultimo è gestito tramite Logitech Sync e può essere implementato con Logi Dock Flex o utilizzando i codici QR per funzionare autonomamente, senza richiedere l’acquisto di hardware Logitech.

Ottimizzazione degli spazi in ufficio sostenibile grazie alle scelte di Logitech

Logi Dock Flex sarà in vendita a partire dal prossimo autuno a 849 euro sul sito Logitech.com e tramite i rivenditori Logitech autorizzati. Il servizio Desk Booking Solution è disponibile gratuitamente e può essere richiesto tramite il portale di gestione Sync. Funzionalità premium come insight d’uso, alert e mappe planimetriche saranno disponibili gratuitamente durante la fase di beta testing fino all’1 luglio 2024.

Logi Dock Flex sarà realizzato in parte con materiali a basso impatto, come plastica riciclata post-consumo e alluminio a basse emissioni di carbonio, quando possibile, e sarà spedito in un imballaggio di provenienza responsabile.