RTS Group sceglie la tecnologia Cambium Networks

RTS Group, basata a Padova, opera nel settore dei ricambi auto, distribuendo all’ingrosso per il Triveneto una estesa gamma di componenti per auto, oltre 100.000 articoli a catalogo, tra prodotti dedicati al settore elettrico e soluzioni riservate a quello meccanico.

RTS ha progettato la costruzione di un nuovo polo logistico di circa 7500MQ su 3 livelli, con scaffalature metalliche, dotato di un sistema di automazione per la gestione delle merci dal picking alla spedizione. L’applicativo WMS (Warehouse Management System) in uso si basa su Android e come endpoint vengono utilizzati dei palmari con lettore barcode che necessitano di costante connessione Wireless sia 2.4GHz sia 5GHz.

La tipologia delle scaffalature e delle merci gestite (ricambi per auto, elementi in metallo, gomma, plastica) schermano il segnale wireless. Gli operatori si spostano velocemente anche con muletti nella fase di picking e necessitano di una connessione costante anche spostandosi in diversi punti del magazzino, su più piani. La rete, sia cablata che wireless, doveva essere gestita in due macro-zone per essere agevolmente divisa fisicamente in un eventuale futuro.

La realizzazione del progetto è stata affidata a GStore Informatica, system integrator padovano. In fase di progettazione e dopo le necessarie analisi sul campo, la scelta delle apparecchiature è caduta sugli access point Cambium Networks PL-501S direzionali, installati sui soppalchi con staffe a U per garantire copertura all’interno delle corsie; la direzionalità verticale ha permesso di diminuire il numero di AP necessari. Nelle zone di spedizione ed uffici si è invece optato per i modelli omnidirezionali PL-E600X e PL-E510X. In totale sono state utilizzati 66 AP gestiti da 9 Switch Cambium Serie EX2052G, collegati tra loro in fibra ottica 10Gb.

Sono state create le 2 macroaree indipendenti richieste, collegate tra loro da un UpLink ridondato in fibra ottica 10Gb. Durante l’installazione, utilizzando i palmari, sono stati effettuati diversi test che hanno portato ad una configurazione ottimale in termini di copertura, protocolli e stabilità.

Circa 50 persone si collegano alla rete, utilizzando l’applicativo WMS basato su SQL per dispositivi Android e Windows, navigando da dispositivi mobili e notebook aziendali e realizzando videoconferenze nelle sale riunioni.

“Le soluzioni implementate da GStore hanno risposto in pieno alle nostre esigenze di connettività e ci assicurano una gestione fluida, stabile ed efficiente dei nostri nuovi magazzini” ha dichiarato il CEO di RTS Group.