MOIGE in tour per sensibilizzare sui rischi della contraffazione

Il 9 ottobre 2024 presso l’IS Leopoldo Pirelli di Roma è partito il tour MOIGE in collaborazione con l’UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per formare ragazzi, genitori e studenti sull’importanza di acquistare prodotti originali, sensibilizzare sui rischi della contraffazione con particolare riguardo all’ambiente digitale e promuovere la cultura del consumatore consapevole.

Secondo i risultati dell’indagine condotta nel 2023 dal MOIGE, in collaborazione con l’Istituto Piepoli e con il contributo dell’UIBM, solo il 30% dei ragazzi ha una corretta definizione di merce contraffatta. Il 74% è consapevole che si tratti di una problematica diffusa a livello globale, mentre solo il 5% pensa che sia limitato al continente asiatico e il 13% crede che questo fenomeno riguardi solo i beni di lusso e l’abbigliamento.

Su 1.359 ragazzi fra i 10 e 17 circa l’8% pensa erroneamente che la contraffazione non possa avere conseguenze per i consumatori, per la loro salute e per l’ambiente, mentre la metà degli intervistati ha ammesso di aver acquistato consapevolmente o meno un prodotto contraffatto, soprattutto tramite shop online.

Il progetto di MOIGE attuerà attività specifiche volte ad informare ed educare 5.000 studenti, 5.000 genitori e 20 docenti sui rischi online causati dalla diffusione della contraffazione. In 20 scuole sul territorio nazionale saranno formati 100 ragazzi per diventare Giovani Ambasciatori, vere e proprie sentinelle per i loro compagni e punti di riferimento nel percorso educativo, in linea con la peer education. A disposizione delle scuole: kit didattici, formazione online, sportello di supporto psicologico, incontri dal vivo nelle scuole con il Centro Mobile Moige, e incontri online.