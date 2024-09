Edifici parlanti: più sicurezza ed efficienza operativa

Trascorriamo gran parte della nostra vita negli edifici: alcune ricerche parlano di oltre il 75% del nostro tempo, altre arrivano addirittura al 90%. Per questo motivo, l’importanza della loro sicurezza e del funzionamento intelligente non può essere sottovalutata. I Security Managers hanno bisogno di soluzioni di sicurezza robuste, affidabili e innovative che non solo proteggano, ma migliorino anche le attività quotidiane rendendole più efficienti. La sicurezza degli edifici è un tema di crescente importanza, trainato dalle normative che richiedono misure sempre più attente ed efficaci per proteggere le persone all’interno in caso di emergenze. Una delle misure che può salvare vite in caso di incendi all’interno degli edifici è lo spazio calmo, concepito e regolamentato per offrire rifugio temporaneo agli occupanti in attesa di soccorso.

Spazio Calmo: definizione e importanza



Lo spazio calmo è un’area sicura all’interno degli edifici, progettata per proteggere le persone in attesa dei soccorsi durante le emergenze, in particolare gli incendi. Si tratta di uno spazio normato dal Codice di Prevenzione Incendi (CPI), che oltre a prescrivere dimensioni e criteri costruttivi stabilisce che debba essere facilmente accessibile, ben segnalato e dotato di un sistema di comunicazione interfonico . La sua funzione è quella di garantire che gli occupanti possano rimanere al sicuro fino all’arrivo dei soccorritori o fino all’evacuazione e che possano comunicare o ricevere comunicazioni in qualsiasi situazione per una gestione efficace e tempestiva dell’emergenza.

Piani operativi d’emergenza



Le emergenze sono imprevedibili e possono riguardare tantissime casistiche differenti. Si pensi a un camion carico di sostanze chimiche che si schianta vicino a un edificio. Non è una situazione di tutti i giorni, ma cosa potrebbe accadere? Con un sistema ASBIS (Advanced Security Building Intercom System), la gestione di una situazione d’emergenza diventa più semplice: basta un clic su uno scenario di sicurezza predefinito per avviare il processo secondo il piano operativo d’emergenza, garantendo così procedure documentabili e tracciabili.

Una comunicazione efficace migliora le operazioni quotidiane



La comunicazione è fondamentale non solo per situazioni di emergenza, ma anche per lo svolgimento delle attività quotidiane negli edifici moderni. Si pensi agli edifici multifunzionali. Non si tratta di comuni edifici accessibili da un ingresso chiuso, ma di strutture che si devono costantemente adattare a mutevoli necessità: diversi punti di accesso pedonali e veicolari permettono gli ingressi a uffici ed attività commerciali.

Una delle caratteristiche di comunicazione richieste in questi moderni edifici è quindi la dinamicità. Questo richiede reti scalabili di componenti intelligenti che comunicano e imparano l’uno dall’altro – nodi intelligenti che forniscono informazioni e orientamento, aiutando così in caso di emergenza ed adattandosi facilmente alle mutevoli condizioni quotidiane.

Rimanere in contatto con tutte le zone



Commend, azienda austriaca che dal 1971 sviluppa e produce sistemi integrati di sicurezza e comunicazione per la protezione di persone, edifici e proprietà, propone una vasta gamma di sistemi interfonici ASBIS. Essi garantiscono un elevato livello di sicurezza e affidabilità grazie alla qualità dei materiali, alla tecnologia utilizzata e alla loro piena conformità alle normative di riferimento.

I sistemi interfonici Commend sono dotati di una comunicazione vivavoce naturale ad alto livello, per un’assistenza immediata anche in presenza di rumore ambientale, e di un test di funzionamento automatico programmabile che consente di controllare costantemente tutti i componenti del sistema (altoparlanti, microfoni, connessione, ecc.).



Sia che si tratti di varchi pedonali o carrai, interni all’edificio od esterni, sotto forma di terminali interfonici o di “telecamere parlanti”, i sistemi interfonici Commend permettono di comunicare ovunque all’interno della proprietà, in qualsiasi momento, anche con le persone negli ascensori, con soluzioni sicure e conformi agli standard EN 81-28. Il portafoglio prodotti comprende una gamma di consolle di controllo, che vanno dai semplici terminali di comunicazione, per arrivare a dispositivi in grado di visualizzare flussi video per una panoramica istantanea dell’intero sistema e consentire quindi tempi di risposta brevi.

