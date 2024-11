Da Wallapop 10 consigli per acquisti più sicuri

Parlando di cybersecurity, questo è forse da considerare il periodo più caldo dell’anno. A causa della corsa ai regali di Natale dettata dall’avvento del Black Friday prima e del Cyber Monday poi, si registra un incremento delle frodi online da parte di cybercriminali che approfittano della foga del momento per estorcere denaro agli utenti. In questa occasione Wallapop, leader nel consumo consapevole e umano, mette a punto un vadenecum da seguire per effettuare transazioni online in sicurezza.

I 10 consigli di Wallapop

A meno di dieci giorni dal Black Friday, è già iniziata la caccia all’affare e anche il mercato del second hand vede un incremento degli acquisti con l’avvicinarsi del Natale, infatti il 36% di coloro che comprano questa tipologia di prodotti, lo fa molto di più durante momenti specifici, come l’inizio dell’estate o le festività natalizie. Si apre, quindi, un periodo in cui risulta ancora più importante prestare attenzione alle regole per acquistare in sicurezza, senza lasciarsi trascinare dal senso di urgenza ed entusiasmo di accaparrarsi gli articoli desiderati.

In questo contesto, Wallapop, condivide 10 consigli per effettuare transazioni di compravendita sicure sulla piattaforma:

Non fornire i dati personali con altri utenti : in nessun caso bisogna trasmettere informazioni personali (numero di telefono o indirizzo e-mail) con altri utenti per acquistare e vendere.

: in nessun caso bisogna trasmettere informazioni personali (numero di telefono o indirizzo e-mail) con altri utenti per acquistare e vendere. Evitare di aprire link e allegati di e-mail che sembrano sospette : su Wallapop non è necessario lasciare la piattaforma per acquistare o vendere, il che aiuta a evitare le truffe.

: su Wallapop non è necessario lasciare la piattaforma per acquistare o vendere, il che aiuta a evitare le truffe. Utilizzare i sistemi di pagamento integrati : la piattaforma consente di effettuare acquisti attraverso il sistema di pagamento integrato di Wallapop Spedizioni. È importante evitare di utilizzare metodi esterni.

: la piattaforma consente di effettuare acquisti attraverso il sistema di pagamento integrato di Wallapop Spedizioni. È importante evitare di utilizzare metodi esterni. Per gli acquisti o le vendite, è consigliabile attivare l’opzione Wallapop Spedizioni : il servizio di spedizione di Wallapop consente di inviare prodotti, anche ingombranti, ovunque. Con lo strumento Wallapop Protect, il pagamento viene trattenuto finché l’acquirente non conferma di aver ricevuto il prodotto in buone condizioni.

: il servizio di spedizione di Wallapop consente di inviare prodotti, anche ingombranti, ovunque. Con lo strumento Wallapop Protect, il pagamento viene trattenuto finché l’acquirente non conferma di aver ricevuto il prodotto in buone condizioni. Confrontare i prezzi di prodotti simili sulla piattaforma : quando si acquistano prodotti su Wallapop, diffidare dei prezzi irragionevolmente bassi.

: quando si acquistano prodotti su Wallapop, diffidare dei prezzi irragionevolmente bassi. Rispettare le politiche e le regole di Wallapop : assicurarsi che i prodotti pubblicizzati sulla piattaforma siano conformi alle Linee guida della comunità e alla Politica sugli annunci vietati.

: assicurarsi che i prodotti pubblicizzati sulla piattaforma siano conformi alle Linee guida della comunità e alla Politica sugli annunci vietati. Descrivere i prodotti in modo dettagliato : quando si vende su Wallapop, una descrizione dettagliata dei prodotti attira gli acquirenti, evita i malintesi e crea fiducia.

: quando si vende su Wallapop, una descrizione dettagliata dei prodotti attira gli acquirenti, evita i malintesi e crea fiducia. Usare la chat di Wallapop ed esaminare le recensioni degli altri utenti : una comunicazione chiara e la valutazione delle recensioni degli utenti sono fondamentali per garantire una transazione trasparente e un’esperienza positiva sia per gli acquirenti che per i venditori.

: una comunicazione chiara e la valutazione delle recensioni degli utenti sono fondamentali per garantire una transazione trasparente e un’esperienza positiva sia per gli acquirenti che per i venditori. Abilitare l’autenticazione a due fattori (2FA): all’accesso da un nuovo dispositivo, questo metodo richiede all’utente un ulteriore passaggio di autenticazione per una maggiore sicurezza.

all’accesso da un nuovo dispositivo, questo metodo richiede all’utente un ulteriore passaggio di autenticazione per una maggiore sicurezza. In caso di problemi o dubbi sulla piattaforma, rivolgersi al Centro assistenza: Wallapop offre ai suoi utenti il Centro assistenza come mezzo di contatto in caso di conflitto, sia per segnalare profili o prodotti potenzialmente fraudolenti, sia per qualsiasi dubbio o incidente in relazione al servizio di spedizione.

Dichiarazioni

“Le piattaforme digitali svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro le truffe informatiche per proteggere gli utenti e l’integrità del commercio online”, afferma Fernanda Castillo, Head of Trust & Safety di Wallapop. “I criminali informatici innovano costantemente le loro tecniche ed è importante aiutare gli utenti a riconoscere e segnalare i comportamenti potenzialmente fraudolenti”.