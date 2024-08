Le pompe di calore aria-acqua LG a IFA 2024

Si terrà dal 6 al 10 settembre, a Berlino, l’edizione 2024 di IFA e sarà in questa occasione che LG Electronics (LG) presenterà le sue nuovissime pompe di calore aria-acqua THERMA V R290 da 7 e da 9 kilowatt (kW). Dopo il successo dei modelli 12, 14 e 16 kW, i nuovi modelli THERMA V sono dotati di un innovativo compressore che garantisce elevata efficienza e sono caratterizzati da un design sofisticato, che si integra perfettamente nell’ambiente circostante.

Con l’implementazione obbligatoria degli standard Nearly-Zero Energy Buildings (NZEB) in tutta Europa, le pompe di calore aria-acqua stanno guadagnando popolarità grazie alla loro capacità di ridurre le emissioni di carbonio e di gestire le incertezze dell’approvvigionamento energetico. Per le nuove costruzioni, gli apparecchi di media e piccola capacità sono i più adatti e infatti i nuovi modelli di LG da 7 e da 9 kW sono ideali per il mercato europeo. Inoltre, LG ha recentemente annunciato l’apertura di un Centro di Ricerca & Sviluppo a Francoforte in Germania, per sviluppare soluzioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC) ad alta efficienza, adatte ai diversi climi europei.

Il funzionamento ad alta efficienza delle pompe di calore aria-acqua

Rispondendo in modo proattivo all’inasprimento delle normative sui gas fluororati e alla tendenza europea di passare dalle caldaie tradizionali alle pompe di calore, LG ha adottato il refrigerante R290 per la sua più recente soluzione THERMA V. Questo refrigerante naturale vanta un GWP (Global Warming Potential) pari a 3, molto inferiore rispetto ai refrigeranti comunemente utilizzati nelle soluzioni di riscaldamento. Con una classe energetica A+++, questa soluzione avanzata riduce le emissioni di carbonio fino al 79% rispetto alle caldaie convenzionali, sfruttando il calore dell’aria come principale fonte di energia. In questo modo, la transizione da un sistema di riscaldamento tradizionale ad una pompa di calore THERMA V può contribuire ad aumentare significativamente l’efficienza energetica della propria abitazione.

Le pompe di calore aria-acqua THERMA V sfruttano la tecnologia del compressore LG per raggiungere nuovi livelli di efficienza energetica e prestazioni elevate anche nei climi più freddi. Il posizionamento del processo di compressione nella parte inferiore contribuisce a garantire un funzionamento più stabile e ridotti costi operativi, mentre il sistema consente di ottenere acqua fino a 75°C, anche quando le temperature esterne arrivano a -15°C.

Grazie all’innovativo compressore, queste nuove pompe di calore aria-acqua durante il loro funzionamento garantiscono un livello di rumorosità molto ridotto: 49 dB(A) per la taglia da 7 kW e 50 dB(A) per quella da 9 kW. La struttura ad albero passante del compressore LG migliora notevolmente la stabilità e riduce l’attrito, portando così al minimo rumorosità e vibrazioni, in particolare durante il funzionamento a basso carico. Inoltre, il design del ventilatore adotta le più recenti innovazioni biomimetiche, che contribuiscono a garantirne la silenziosità.

Un design sofisticato

La pompa di calore THERMA V R290 è caratterizzata da un elegante design mono-ventola che si armonizza perfettamente con l’esterno di qualunque abitazione ed edificio L’involucro esterno della nuova soluzione è caratterizzato da una elegante tonalità nera che si abbina facilmente a qualsiasi colore, mentre la griglia dell’apparecchio presenta un caratteristico motivo ondulato e una sobria finitura antracite.

L’installazione delle pompe di calore aria-acqua Terma V è semplice e intelligente

Le nuove pompe di calore aria-acqua di LG sono state progettate per integrarsi facilmente in diversi contesti abitativi grazie a una facile installazione e a una flessibilità di configurazione in abbinamento a Control Unit, Hydro Unit e Combi Unit con serbatoio ACS integrato, in grado di rispondere a diverse tipologie di applicazione. Il design ricercato e curato nei dettagli garantisce un’installazione più efficiente, mentre il sistema BECON Cloud di LG consente all’installatore o al centro di assistenza di monitorarne il funzionamento da remoto, migliorando il livello del servizio al cliente. Inoltre, i nuovi modelli offrono un controllo e un monitoraggio dell’energia semplici e pratici attraverso l’app ThinQ di LG, creando una Home Energy Platform integrata con l’Energy Storage System (ESS).

Dichiarazioni

“L’ultima novità di LG, THERMA V R290, offre al mercato europeo una gamma più ampia di opzioni di capacità, garantendo al tempo stesso migliori prestazioni e comfort”, ha dichiarato Lyu Jae-cheol, Presidente di LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. “LG continuerà a sfruttare la sua competitività differenziata per realizzare soluzioni altamente tecnologiche che integrano componenti chiave ad alta efficienza per offrire una linea di prodotti su misura per le esigenze locali”.