Iniziando dalla Roadmap 2021, D-Link garantisce expertise, formazione e crescita professionale per i partner dell’azienda. A breve altri webinar e corsi di certificazione settimanali

Per D-Link cambia l’anno, ma non le buone abitudini. La multinazionale di Taiwan si impegna nuovamente in Italia per supportare il training e l’aggiornamento continuo dei propri partner locali, a partire dal 19 febbraio si apre, infatti, un fitto calendario di formazione, che vede D-Link Roadmap 2021 come punto di inizio per i prossimi appuntamenti.

D-Link Roadmap 2021 è l’evento per il canale che D-Link progetta e propone annualmente con l’obiettivo di condividere la propria expertise nel campo della connettività a supporto del business.

L’evento, completamente digitale e gratuito (accessibile previa registrazione), sarà live venerdì 19 febbraio alle ore 10.00 e avrà l’obiettivo di tenere aggiornati i partner VIP+, i reseller e i distributori, con anche la presentazione delle novità in arrivo per il 2021.

Soluzioni, tecnologie e prodotti all’avanguardia per aiutare il mercato ad affrontare le nuove sfide di connettività che ci aspettano nel prossimo futuro.

Questi i punti trattati nella sessione:

• Le novità e i vantaggi del programma di canale VIP+

• Le nuove tecnologie wireless e il Wi-Fi 6 per le aziende

• 10 e 2,5 Gigabit e il mondo Switch

• Videosorveglianza IP e le novità dal mondo mydlink

• AI, 5G e Mobile e il nuovo Wi-Fi 6 Mesh

Il calendario D-Link dei primi mesi dell’anno si arricchisce anche con una serie di webinar e corsi di certificazione speciali pensati appositamente per aiutare la crescita professionale di chi lavora in ambiti specifici:

• Webinar: con cadenza settimanale, ogni venerdì dal 26 febbraio al 19 marzo, sarà possibile confrontarsi con il team D-Link per scoprire le nuove soluzioni di switching e wireless disponibili e quelle verticali per casi di applicazione in ambito Industria 4.0, Education e P.A.

• Corsi di certificazione: giovedì 25 e venerdì 26 marzo sarà possibile frequentare una sessione ad hoc per il conseguimento della qualifica DSS-Switch e DSS-Wireless

“Ripartiamo finalmente con gli appuntamenti dedicati ai partner e al canale, un impegno in cui crediamo fortemente. D-Link Roadmap 2021 è il nostro evento inaugurale che ci permette di fornire a tutti i nostri stakeholder un’overview delle novità in arrivo durante l’anno e delle tendenze, molto utile anche perché permette ai partecipanti di pianificare al meglio i loro investimenti e avere idee fresche per gli interventi che devono realizzare nel corso del 2021. I loro feedback durante queste sessioni di formazione sono essenziali per noi. Questi consentono a D-Link di poter offrire, ogni volta, delle sessioni migliori e pensate ad hoc, come i webinar e i corsi di certificazione successivi a D-Link Roadmap 2021” commenta Stefano Nordio, Vice President D-Link Europe.